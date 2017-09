Divers sportifs

Championnat D2



Voici le programme complet des matchs de la 2e journée Botola Maroc telecom D2 de football prévue ce samedi et dimanche:

Samedi (16h00) : Ittihad Zemmouri de Khemisset-Raja Beni Mellal, Jeunesse Kasbat Tadla-Club Jeunesse de Benguerir, Union Sidi Kacem-Widad Temara et Widad Fès-Mouloudia club d'Oujda.

Dimanche (16h00) : AS Salé-Jeunesse Massira, Olympic Dcheira-Youssoufia Berchid, Rachad Bernoussi-KAC Kenitra et Union Oujda-Moghreb Fès.



Handball



Le club Wydad Smara s’est imposé, jeudi, face au Mouloudia d'Oujda (26-25) au titre de la deuxième journée de la 33e édition du Championnat arabe des clubs vainqueurs de Coupes de handball, qui se déroule à Oujda du 13 au 23 septembre. Les deux autres matchs disputés lors de cette deuxième journée ont été remportés par les clubs Al-Safa Saoudien qui a battu Al-Khour du Qatar (32-26), et Sakiat Zait (Tunisie) qui a pris le meilleur sur l'Arabi du Qatar (30-27).

Widad Smara et Mouloudia d'Oujda, les deux équipes représentant le Maroc dans cette 33e édition, ont raté leur entrée dans cette compétition mercredi à la salle Moulay El Hassan d'Oujda, rappelle-t-on.

Le Widad Smara, auteur du doublé Coupe du Trône+championnat du Maroc, a perdu face au Sakait Zait (Tunisie) sur le score de 24 à 32 alors que le Mouloudia club d'Oujda a chuté devant le club Qatari Khour (25-27). Ce championnat connaît la participation de six clubs et se dispute sous forme d'un mini-championnat. La dernière édition organisée à Sousse en Tunisie a été remportée par l'Etoile du Sahel.



Cyclisme



Le coureur marocain Galdoune Ahmed Amine, 19ème au classement général, est arrivé deuxième au terme de la 5ème étape du Tour de Côte d'Ivoire, qui a relié jeudi Daoukro à Niablé sur 95 km.

Galdoune a bouclé la course en un chrono de 02h19'08'', talonnant le Belge Verhelst Louis de l'équipe "Régionale - Flanders Team" et devançant l’Ivoirien Sanogo Abou.

Le coureur marocain conserve le maillot vert (meilleur sprinter) qu’il a enfilé depuis le début de la compétition. Il compte 10 points à son actif.

Au classement général, Ilyass Rabihi est le mieux classé parmi les coureurs nationaux. Il occupe la 5ème place.

Au classement général par équipes, le Maroc stagne à la 4ème place.

Le Belge Dieter Bouvry, arrivé 6ème au finish de cette 5ème étape, est toujours leader. La 6ème étape devait être disputée vendredi à Abengourou, sur 111 km.

La 24ème édition du Tour cycliste international de Côte d’Ivoire ou "Tour de la réconciliation", épreuve du calendrier UCI de l’Africa Tour (Classe 2.2), a démarré dimanche avec la participation de 84 équipes représentant 13 pays d’Afrique et d’Europe. Elle se déroule en sept étapes.