Divers sportifs

Mondiaux des

sports boules…



La ville de Casablanca abritera du 17 au 24 septembre courant le Championnat du monde séniors des sports Boules, organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Organisée en partenariat avec la Fédération internationale de boules (FIB), cette manifestation sportive de haut niveau connaitra la participation de 320 joueurs en provenance de 43 pays.

Présentant mardi cet événement sportif international, Lahcen Bououd, président de la Fédération Royale marocaine du sport boules (FRMSB), a souligné lors d'une conférence de presse que le programme prévoit six épreuves : simple, double, combiné, tir de précision, tir progressif et tir rapide en double.

Le Maroc est leader dans ce sport qui aspire à devenir un sport olympique en 2024, a-t-il ajouté, souhaitant que le tirage-au-sort soit clément avec la sélection marocaine.

Après avoir déploré l’absence du joueur Mohamed Hassisi, blessé dernièrement, M. Bououd a indiqué que la Confédération africaine de boule lyonnaise tiendra, à cette occasion, son congrès constitutionnel. Le Maroc est grand favori pour abriter le siège de cette organisation sportive, a-t-il fait observer.

Le Maroc avait organisé plusieurs compétitions de haut niveau de ce sport notamment en 1965, 1990, 1997, 1999, 2015 et 2016. Les équipes nationales ont remporté trois fois le titre de champion du monde, une médaille d’or aux Jeux mondiaux, et 12 médailles d’argent et 28 autres en bronze lors de divers championnats du monde.



… Et de cyclisme sur route



La sélection marocaine de cyclisme disputera les championnats du monde sur route prévus du 16 au 24 septembre à Bergen (sud de la Norvège), indique mercredi la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC).

Cette participation intervient après les résultats des sélections nationales seniors, des moins de 23 ans et juniors, qui seront en lice lors de cette édition.

Ces Mondiaux 2017 s'ouvriront avec le contre la montre par équipes, tant masculin que féminin, qui se disputera sur la distance de 42,5 km avec un tracé vallonné qui reliera Ravnanger à Bergen. L’entame du dernier quart du parcours sera marquée par l’ascension du Birkelundsbakken, une côte longue de 1.400 m avec une pente moyenne à 7,2 % et un final à plus de 9%.

Voici le programme complet de la compétition:

Samedi 16 septembre: entraînement contre la montre.

Dimanche 17 septembre: Contre la montre par équipes (garçons et filles). Lundi 18 septembre: contre la montre moins de 23 ans.

Mardi 19 septembre: contre la montre juniors.

Mercredi 20 septembre: contre la montre séniors.

Jeudi 21 septembre: entraînement de la course sur route.

Vendredi 22 septembre: Course sur route moins de 23 ans.

Samedi 23 septembre: Course sur route juniors.

Dimanche 21 septembre: Course sur route séniors.