Divers sportifs

Coupe du Trône



L'Association sportive des Forces Armées Royales (AS FAR) s'est largement imposée face au Club Riadi Salmi (CRS) sur le score de 4 à 0 mardi soir au complexe Prince Moulay Adebllah de Rabat en match aller des 8e de finale de la Coupe du Trône de football.

Les Militaires ont dominé le club de la division amateur grâce aux buts de Taoufik Ijrouten (7e,37e, 47e) et Laghanjaoui (86e). Lors de cette même journée, la Jeunesse sportive Kasbat Tadla (JSKT) s'est imposée en déplacement face au Tihad de Casablanca (TAS) sur le score de 4 à 2, au stade des Roches Noirs de la capitale économique.

Les clubs tadlaoui et rbati prennent une bonne option pour la qualification en quarts de finale.

Les matchs retour des deux clubs sont prévus mardi prochain.



Communiqué de la FRMBB



La Fédération Royale marocaine de basketball (FRMBB) a fait part, mardi, de sa disposition à travailler avec toutes les associations et clubs nationaux qui adoptent des positions divergentes, dans le but de trouver des solutions à l'ensemble des problèmes entravant le développement du basketball national.

Dans un communiqué, la FRMBB s'est dite disposée "à tendre la main" à ces clubs et à travailler avec eux pour tourner la page du passé et enterrer les divergences, et ce suite aux "résultats réalisés par la sélection marocaine au premier tour des phases finales du 29ème Championnat d'Afrique que co-organisent la Tunisie et le Sénégal" et à la joie que ressentent les aficionados du basketball grâce aux prestations de l'équipe nationale.

Dans ce contexte, la Fédération a exprimé sa disposition à tenir des réunions bilatérales, des conférences et des tables rondes avec toutes les composantes de la famille du basketball, particulièrement les clubs qui ne partagent pas la vision et l'orientation de la Fédération afin d'initier un nouveau départ à même de garantir le développement du basketball national.

La FRMBB a émis le souhait de voir la sélection nationale réaliser des résultats satisfaisants au 2e tour du Championnat d'Afrique, qui seront à la hauteur de la réputation du Maroc et du sport national.



World Surf League



Le coup d'envoi de la troisième édition des Qualifications Series (QS) de la World Surf League (WSL) Europe, a été donné mardi à Casablanca, avec la participation de 80 athlètes chez les messieurs et 32 chez les dames.

Cette manifestation, qui se poursuit jusqu'au 17 septembre, est marquée par la participation du Brésilien Deivid Silva (BRA), vainqueur en 2016, et de la star nationale Ramzi Boukhiam, récent vainqueur du Pro Anglet en France, qui devra conduire les deux wildcards marocaines, Yassine Ramdani et Boubker Bouaouda.

Chez les dames, la Fédération Royale marocaine de surf (FRMS) a attribué deux wildcards à Fatima-ZahraBerrada et Lilias Tebbai.

L’organisation à Casablanca de la troisième édition des Qualifications Series (QS) de la World Surf League (WSL) Europe, "conforte la position du Maroc en tant que hub sportif", s'est félicité Mehdi Serghini, membre de la FRMS dans une déclaration à la MAP.