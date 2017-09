Divers sportifs

Rugby



Le championnat d'Afrique de rugby à sept (dames) sera organisé les 16 et 17 septembre dans la ville de Jemmal en Tunisie, avec la participation du Maroc.

Ce championnat, qualificatif à la Coupe du monde prévue à San Francisco en 2018, devra réunir, outre le Maroc et la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Kenya, Madagascar, l'Ouganda, le Sénégal et le Zimbabwe. Les équipes ont été réparties en deux groupes, le premier est composé de l'Afrique du Sud, de l'Ouganda, de la Tunisie et du Maroc, et le deuxième comprend le Kenya, le Zimbabwe, le Sénégal et Madagascar.

Au terme du premier tour, les équipes seront classées de 1 à 8. Au second tour (quarts de finale), le premier sera opposé au 8e, le 2e au 7e, le 3e contre le 6e, et le 4e contre le 5e. Les vainqueurs seront qualifiés aux demi-finales alors que les équipes vaincues disputeront les matches de classement de la 5e à la 8e place. La dernière édition de championnat, organisée au Zimbabwe, a été remportée par l'Afrique du Sud.



Site Web



Le ministère de la Jeunesse et des Sports annonce avoir étoffé son site Web officiel avec de nouveaux services électroniques, destinés à faire bénéficier les usagers d'autres services de son champ de compétence. Dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP, le ministère fait savoir que ces nouveaux services électroniques concernent notamment les autorisations d'exploitation des salles sportives et d'ouverture des crèches privées, le dépôt des dossiers d'aide pour les associations et le dépôt de plaintes en lien avec les domaines d'intervention du ministère.

Ces nouvelles mesures interviennent en application des hautes orientations Royales visant à moderniser l'administration publique et la rendre plus proche du citoyen, en vue de lui faciliter l'accès aux services à l'aide de la technologie, selon la même source.

Le ministère rappelle avoir procédé, depuis 2013, à la création de 78 sites électroniques au profit de ses différentes directions régionales et provinciales, qui œuvrent en permanence à promouvoir les programmes et activités organisés au niveau local dans les domaines de la jeunesse et du sport, conclut le communiqué.



Sauts d’obstacles



La 4ème édition du concours national de saut d'obstacles 2* "le Détroit national jumping" se tiendra, du 8 au 10 septembre à Tanger, à l'initiative du Royal club équestre du Détroit (RCED), sous l'égide de la Fédération Royale marocaine des sports équestres.

Plus de 150 cavaliers amateurs et professionnels et 300 chevaux, venus de l'ensemble des régions du Royaume, prendront part à cette manifestation sportive, qui constitue l'une des dernières étapes qualificatives pour le Morocco Royal Tour de saut d'obstacles, principale compétition équestre internationale au Maroc, a annoncé le président du RCED, Mohamed Al Ahrach, lors d'une conférence de presse, tenue mercredi à Tanger.

Cet événement sportif vise notamment à promouvoir la pratique sportive dans la ville du Détroit, en particulier les sports équestres et à renforcer la vocation touristique de la ville, a souligné M. Ahrach. Cinq épreuves par jour, dont une épreuve qualificative pour la Coupe du Trône de saut d'obstacles, sont programmées lors de cette édition, a-t-il précisé.