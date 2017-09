Divers sportifs

Transferts

Munir El Haddadi



Le club espagnol de football d’Alaves a annoncé vendredi l’arrivée de l’attaquant Munir El Haddadi, prêté par le FC Barcelone pour une saison. Alaves, 18è du Championnat d’Espagne après deux défaites en deux matches, n’a pas précisé si ce prêt était ou non assorti d’une option d’achat.



Ismaïl Aissati



Libre de tout contrat depuis juin dernier, l'international marocain Ismaïl Aissati aurait trouvé un employeur à en croire la presse roumaine qui annonce le milieu de terrain de 29 ans au Dinamo Bucarest.



Noureddine Amrabat



Le club espagnol de CD Leganes a annoncé vendredi dernier l'arrivée de l'ailier marocain Noureddine Amrabat dans les dernières heures du mercato estival et ce alors qu’il était en concentration avec l'équipe nationale. Noureddine Amrabat refoulera les pelouses de la Liga sous forme de prêt d'une saison en provenance de Watford.



U21



Dans le cadre du programme de préparation concocté par la direction technique nationale pour la sélection olympique qui entamera prochainement les éliminatoires des J.O de Tokyo-2020, la sélection U21 drivée par Mark Wotte, après un match nul contre le Malawi dans le cadre de son premier match du tournoi des six nations qui se déroule du 2 au 5 septembre à Agadir, a réussi un joli succès (2-0) face à son homologue kényane. A ce tournoi participent les U21 (Espoirs) du Togo, du Niger, de la Mauritanie, du Kenya et du Malawi en plus de la future sélection olympique marocaine composée des joueurs de moins de 21 ans.