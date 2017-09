Divers sportifs

Oussama Tannane



L’international marocain Oussama Tannane a été prêté pour une saison avec option d'achat par l'AS Saint-Etienne (D1 française) au club espagnol de l’Union sportive (UD) Las Palmas (Iles Canaries).

"L’UD Las Palmas s’est attaché les services du milieu offensif international marocain, Oussama Tannane. Il arrive cédé avec option d’achat de l'AS Saint-Etienne français", a indiqué le club espagnol dans un communiqué.

L’incorporation d’Oussama Tannane à l’UD Las Palmas a pour objectif de renforcer la ligne d’attaque du club, souligne l’équipe espagnole, relevant que l’international marocain est un "joueur connu par sa rapidité et sa frappe de balle puissante".

Actuellement en stage de préparation avec l’équipe nationale du Maroc, Tannane sera présenté officiellement par le club canarien la semaine prochaine.

Né le 24 mars 1994 à Tétouan, Oussama Tannane était arrivé en janvier 2016 à l'AS Saint-Etienne, club avec lequel il a disputé 30 matches de Ligue 1 et 12 rencontres de Ligue Europa pour un total de 4 buts.

Le footballeur marocain a été formé dans les clubs hollandais de l’Ajax Amsterdam et du PSV Eindhoven.



Sports équestres



Le cavalier marocain Mehdi Benbiga a remporté samedi l'épreuve 1m50 du concours de saut d'obstacles de Samorin (ouest de la Slovaquie), a indiqué dimanche la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

Benbiga montant "Ugolino du Clos" a signé un parcours sans faute en 77sec 45/100e, suivi en 2è position de la Hongroise Mariann Hugyeczsur sur "Tango d'Ecry" (77.50).

L'Allemand Alexander Potthoff sur "Quinara" complète le Top 3 (78.03).

La cavalière marocaine Leina Benkhraba sur "Orcchis Courcelle" termine 5è, alors que le dernier marocain en lice dans cette épreuve, Ali Al Ahrach sur "Usa de Riveland", a été éliminé. Un total de dix-sept cavaliers de différentes nations ont pris part à cette épreuve qui a servi pour les Nationaux de répétition générale avant le Morocco Royal Tour prévu en octobre à Tétouan (du 05 au 08), à Rabat (du 12 au 15) et à El Jadida (du 19 au 22), a souligné la FRMSE dans un communiqué. Le moment fort du CSIO de Samorin a été la Coupe des nations par équipes remportée vendredi par le Brésilien.



Tir à l'arc



Le comité provisoire chargé de la gestion des affaires de la Fédération Royale marocaine de tir à l'arc, réuni la semaine dernière au Complexe Mohammed V de Casablanca, a décidé la mise en œuvre d'un plan d'action destiné à développer cette discipline olympique, apprend-on auprès de la Fédération.

Lors de cette réunion, marquée par la participation de 46 présidents et membres d'associations sportives de tir à l'arc, le président de la commission provisoire, Kamal Hajhouj, a exposé le plan d'action de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération portant sur la mise en œuvre de l'opération d'adhésion à la Fédération et de son renouvellement, et la mise en place de deux commissions : l'une chargée de la mise en conformité du statut de la Fédération présidée par Mohamed Oulhaj et l'autre de suivi des compétitions, confiée à Loubna Belabass.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait décidé, le 2 août dernier, la mise en place d'un comité provisoire pour la gestion des affaires de la Fédération en application des dispositions de la loi 30.09 relative à l'éducation physique et aux sports, suite notamment aux difficultés ayant entravé les travaux des assemblées générales ordinaire et extraordinaire.