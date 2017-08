Divers sportifs

El Haddadi



Munir El Haddadi est proche de la Sampdoria. En effet, cette dernière ayant cédé l’international tchèque de 21 ans, Patrick Schick à la Roma pour 38M€ (prêt d’une année à 5M€ avec option d'achat obligatoire à 33M€) s’est retrouvée sans attaquant.

Ce départ devrait profiter à Munir El Haddadi qui devient, du coup, l'une des priorités de la Sampdoria de Gènes, d’autant plus que le montant du transfert de l’Hispano-Marocain a été revu à la baisse en passant de 20M€ à 14M€. Le futur ex-blaugrana qui désire fermement se relancer en Italie fêtera ses 22 printemps vendredi 1er septembre, jour qui correspond avec la rencontre Maroc-Mali.

Courtisé par Crystal Palace de Franck de Boer, l'attaquant était également dans le viseur de l'AS Roma mais l'engagement de Schick a contrarié l’affaire. La Samp a déjà entamé les négociations avec Barcelone pour s’assurer ses services.



Lamrabat



L'ASFAR s’est attaché les services d’Anas Lamrabat qui, semble-t-il, n’entrait pas dans les plans de jeu d’Ammouta au WAC. L'ex-pensionnaire du MAT, en provenance du Wydad où il a fait plus banquette plutôt que de fouler les pelouses du Royaume a donc été prêté pour une saison aux Militaires avec option d'achat. Cela devrait se faire, El Amri qui connaît bien le joueur étant tout à fait dans cette optique de la chose.



Halhoul



A en croire certains médias, Abdelhadi Halhoul, après trois saisons de bons et loyaux services avec les ‘’Calamentis’’ de la RSB, serait prêt à changer l’orange de son maillot pour le jaune canari d’un club en seconde division actuellement, le MAS en l’occurrence, qui aspire fort à un retour dans la cour des grands. Le médian offensif s’apprête à signer un contrat d’une année avec ledit club dont il a porté les couleurs quatre ans durant.