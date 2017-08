Divers sportifs

Tennis de table

Les pongistes marocains ont remporté deux médailles (une en argent et une en bronze) au terme de la 16e édition de la Coupe arabe de tennis de table disputée la semaine dernière à Mascate au Sultanat d'Oman, indique la Fédération Royale marocaine de tennis de table (FRMTT).

Lors des épreuves doubles, le duo marocain composé d’Inass Otola et Noha Arnaji a remporté la médaille d'argent après s’être incliné en finale contre des Égyptiennes (1-3), précise la FRMTT dans un communiqué parvenu à la MAP.

La médaille de bronze est revenu au duo marocain Salim Karam et Samuel Fechtali après sa victoire face à l’Irak (3-0).

Un total de 180 joueurs et joueuses de 14 nations (Sultanat d'Oman, Qatar, Palestine, Egypte, Algérie, Tunisie, Maroc, Yémen, Liban, Irak, Djibouti, Mauritanie, Comores et Somalie) ont disputé les épreuves simples et doubles de cette édition.



AGO de l’OCK

L'assemblée générale ordinaire de l’Olympique Club de Khouribga, section football, aura lieu dans un espace privé de la ville, mardi 29 août à 18 heures. Selon une annonce du bureau dirigeant de l'équipe, l'ordre du jour comprendra la lecture et la discussion des deux rapports moral et financier et le renouvellement du tiers sortant.

Il est à noter que c'est la première fois que l'assemblée générale de l'Olympique Khouribga a été retardée. Cette raison est due à la volonté du bureau dirigeant d'obtenir le quorum nécessaire à ce genre d’assemblée, d'autant plus que la plupart des adhérents sont à l'extérieur de Khouribga à cause de la canicule qui sévit à la capitale du phosphate cette année ; ce qui a obligé le bureau à ajourner cette assemblée à la date mentionnée, qui coïncidera avec le retour de toutes les composantes de l'équipe et la fête du sacrifice du mouton.