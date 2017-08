Divers sportifs

Boxe



Stupéfaction. Alors que nous vous annoncions dans notre édition d’hier que le problème d’ordre financier qui sévissait entre Abdeljalil Abouhamada et Mohamed Hamoute et leur fédération était réglé. Grand fut notre étonnement en découvrant qu’en réalité, le conflit n’avait pas été solutionné et que ces derniers n’allaient pas participer à la compétition. De ce fait, Abdelali Daraa (52kg), a été l’unique représentant du Maroc lors du Championnat du monde de boxe organisé du 25 août au 2 septembre à Hambourg en Allemagne.



Maroc/Mali



Le sélectionneur des Aigles du Mali, Alain Giresse, a dévoilé jeudi à Bamako, la liste des 23 joueurs convoqués pour la double confrontation face au Maroc dans le cadre des 3e et 4e journées (groupe C) des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 de football. Les deux rencontres sont respectivement prévues vendredi 1er septembre à Rabat et mardi 5 septembre à Bamako. Au classement du groupe C après deux journées, ce sont les Eléphants de la Côte d'Ivoire qui dominent le classement avec 4 points suivis des Panthères du Gabon, deuxièmes ex-aequo avec les Lions de l'Atlas (2 pts). Les Aigles maliens sont derniers (1 pt).



Accréditation



Le dernier délai pour l’envoi des demandes d’accréditation et remplissage des formulaires relatifs au accréditations médias pour couvrir le match officiel comptant pour la 3ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA (Russie 2018) le 1er septembre 2017 à 21h00 au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat et qui opposera l’équipe nationale A à son homologue du Mali, a été fixé au lundi 28 août 2017 à 18h00.



Liga



La seconde journée du championnat d'Espagne, qui a commencé vendredi par le duel Real Sociedad-Villarreal, s'annonce difficile pour le Real Madrid et le FC Barcelone qui devront respectivement croiser du crampon avec Valence et Alavés.

Samedi, les blaugranas auront un déplacement périlleux sur le terrain d'Alavés (16h15 GMT), dans un remake de la finale de Coupe du Roi remportée en mai par le club catalan (3-1), alors que les merengues, privés de la star Cristiano Ronaldo et de leur capitaine Sergio Ramos, tous deux suspendus, tenants du titre, recevront dimanche une équipe de Valence déterminée à redorer son blason depuis l'arrivée de l'entraîneur Marcelino Garcia.

Samedi

(17h15) Alavés - FC Barcelone

(19h15) Levante - Deportivo La Corogne

Gérone - Malaga

(21h15) Las Palmas - Atlético Madrid

Dimanche

(17h15) Espanyol Barcelone - Leganés

Eibar - Athletic Bilbao

(19h15) Getafe - Séville

(21h15) Real Madrid - Valence



Dembélé



Ce qui était "l'affaire Dembélé" - bras de fer du joueur français de 20 ans avec Dortmund pour aller au Barça devrait de se transformer en deuxième plus gros transfert de tous les temps, selon plusieurs médias jeudi.

Dortmund at fixé au Barça la date limite de dimanche soir pour payer 140 millions d'euros et Dembélé refusait de s'entraîner au Borussia depuis le 10 août. Mais les deux clubs se sont mis d'accord jeudi soir pour un transfert autour de 150 M EUR, à en croire certains journalistes.

Le FC Barcelone, qui a laissé partir contre son gré Neymar au Paris SG, cherche à tout prix à le remplacer. Le club catalan dispose des 222 millions d'euros de la vente du Brésilien.



Les adieux pour

Farah au meeting

de Zurich



Le roi du demi-fond Mo Farah n'a pas raté sa sortie sur la piste en s'imposant in extremis sur le 5000 m de la finale de la Ligue de diamant, jeudi à Zurich. Avant de se consacrer aux épreuves sur route, le quadruple champion olympique a assuré le spectacle et sa dernière ligne droite restera longtemps dans les mémoires (13 min 06 sec 05). Luttant les yeux exorbités face à trois adversaires, le Britannique a cravaché pour finir par devancer sur le fil l'Américain Paul Chelimo (13:06.19) et l'Ethiopien Muktar Edris (13:06.09), soit le même podium mais dans un ordre différent des Mondiaux de Londres où Farah avait été battu par Edris, sa 1re défaite dans un grand championnat depuis 2011.