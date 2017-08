Divers sportifs

Deux Marocains

à Madrid



Deux Marocains, Achraf Hakimi du Real et Rafik Zekhnini de la Fiorantina, étaient de la partie mercredi à Madrid à l’occasion de la 38e édition du Trophée Bernabeu. Les Madrilènes ont eu le dernier mot en s’imposant 2-1 face aux Florentins sur des buts de Borja Mayoral (7e) et de Cristiano Ronaldo (33e) contre une réalisation du Français Jordan Veretout.

Nos deux compatriotes ont sorti une prestation plus qu’honorable. Si le premier en bon latéral droit, s’affirme comme une valeur sûre en bonne doublure de Dani Carvajal, dans l’ensemble à Zinedine Zidane, le second, entré lui en seconde période n’a rien à lui envier. Le milieu offensif à double nationalité (norvégienne et marocaine) de 19 ans s’est éclaté sur le côté gauche du gazon de la légendaire pelouse du Bernabeu.



Les 27 marocains

contre le Mali



Gardiens de but :

Munir El Kajoui (Numancia-Esp)

Yassine Bounou (Gerone-Esp)

Yassine El Kharroubi (WAC)(Locomotiv Plovdiv),

-- Défenseurs :

Marouane Dacosta (Başakşehir-Turquie)

Mehdi Benatia (Juventus-Italie)

Romain Saiss (Wolverhampton-Ang)

Jawad Yamiq (RCA)

Achraf Hakimi (Real Madrid-Esp)

Amine Khemass (GENK-Belg)

Soufiane El Akouch (Nimes-France)

Nabil Dirar (Fenerbahce-Turquie)

-- Milieux de terrain:

Karim El Ahmadi (Feynoord-PB)

Youssef Ait Bennaser (Caen-France)

Younes Belhanda (Galatasaray-Turquie)

Hakim Ziyech (Ajax-PB).

Faycal Fajr (Getafe-Esp).

Mbarek Bousoufa (Al Jazira-UAE).

Oussama Tanane (Saint-Etienne -France).

Noureddine Amrabet (Watford-Ang).

Mehdi Carcela (Olympiakos-Grece).

Mohamed Ounajem (WAC).

Mohamed Fouzir (Al Nasr-Arabie Saoudite)

--Attaquants:

Aziz Bouhaddouz (Sant Pauli -Allemagne).

Mimoun Mahi (Groningue-PB).

Rachid Alioui (Nimes-France).

Khalid Boutaib (Yeni Malatyaspor-Turquie).

Walid Azarou (Al Ahly-Egypte)