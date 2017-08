Divers sportifs

Anass Ait

El Abdia



Le coureur cycliste marocain Anass Ait El Abdia a été victime récemment d’une «chute grave» lors de la deuxième étape du Tour d’Espagne (Vuelta), l’obligeant à abandonner cette compétition, a indiqué la Fédération Royale marocaine de cyclisme.

Anass Ait El Abdia, vainqueur du Tour du Maroc 2017, participait à la Vuelta, qui se tient du 19 août au 10 septembre, en tant que membre de l’équipe professionnelle émiratie UAE Emirates, a précisé un communiqué de la fédération parvenu mardi à la MAP.

Les examens médicaux ont montré que la blessure résultant de la chute empêchera le champion marocain de poursuivre sa participation à ce tour, a affirmé le communiqué.

La fédération, qui a exprimé ses vœux de prompt rétablissement pour Anass Ait El Abdia, a indiqué suivre de près l’évolution de son état de santé qualifié de «stable» dans le communiqué.



Zouhair

Feddal



Les problèmes n’en finissent pas pour Hervé Renard. Après s'être réconcilié avec Hakim Ziyech, le technicien français s'est attiré les foudres de Zouhair Feddal. Ecarté de la liste des convoqués face au Mali, le Lion de l'Atlas a taclé le technicien français exactement comme l'avait fait Ziyech. Selon la chaîne qatarie BeIN Sports, le défenseur du Real Betis a affirmé "qu'il ne portera plus le maillot de l'équipe nationale, tant qu'Hervé Renard est à la tête des Lions de l'Atlas".



Mounir

El Hamdaoui



Après Oussama Assaidi et Zakarya Labyad, c'est au tour de Mounir El Hamdaoui de songer à un retour aux Pays-Bas après des saisons d'exil, rapportent nos confrères de «Le360.ma». L'ancienne star de l'Ajax et de l'AZ Alkmaar a passé les deux dernières années au Golfe, où elle a joué pour Um Salal (Qatar) et Al Taawoun (Arabie Saoudite). A l'image de sa carrière, ces deux dernières saisons ont été minées par les blessures, mais le FC Twente serait intéressé par le profil de l'ancien international marocain. Couronné meilleur buteur de l'Eredivisie avec l'AZ Alkmaar, il avait composé un duo de choc avec Luis Suarez à l'Ajax en 2011 avant de vivre un calvaire avec Frank De Boer qui l'avait relégué à la deuxième équipe des Ajacides, avant qu'il ne décide de vivre une nouvelle aventure au Calcio, avec la Fiorentina. Il avait ensuite fait un petit retour à l'AZ Alkmaar, avant d'aller au Golfe.