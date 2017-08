Divers sportifs

Wayne Rooney chambre les fans de City



Buteur lundi soir sur le terrain de Manchester City (1-1), Wayne Rooney est devenu le deuxième joueur, après Alan Shearer, à marquer au moins 200 buts dans le championnat d’Angleterre. L’attaquant d’Everton, revenu chez les Toffees après 13 années passées à Manchester United, s’est rappelé au bon souvenir des derbys mancuniens en chambrant les fans après la rencontre. «Toujours sympa de voir quelques têtes familières», a-t-il posté sur les réseaux sociaux pour commenter un cliché de lui après son but devant des supporters citizens hostiles à son égard.

Un internaute a même remarqué la présence de supporters, déjà présents dans les tribunes de l’Etihad Stadium il y a quatre ans pour conspuer l’attaquant anglais avec le maillot de Manchester United.



Mbappé

et Fabinho

au PSG contre 220 M€ ?



Cela ne fait quasiment plus aucun doute : Kylian Mbappé sera un joueur du Paris Saint-Germain avant le 31 août. D’après les informations du toujours très fiable journaliste italien de Sky Sport Gianluca Di Marzio, le club parisien serait sur le point de s’offrir l’attaquant monégasque contre un chèque de 140 millions d’euros + Lucas. L’ailier brésilien servirait de monnaie d’échange pour faire baisser le prix. Mais ce n’est pas tout. Toujours intéressé par Fabinho, le PSG aimerait aussi rapatrier le milieu de terrain brésilien. Dans ce cas, la transaction pourrait tourner autour de 220 millions d’euros selon Di Marzio.

Ecarté du groupe de l’ASM ce week-end pour raisons disciplinaires, Mbappé est toujours autant décidé à rejoindre la capitale française. Tout comme son coéquipier Fabinho. D’après Julien Maynard, journaliste pour Téléfoot, le Brésilien ne veut pas jouer le prochain match du champion de France contre l’OM dimanche soir. Les dirigeants parisiens ont encore une dizaine de jours pour boucler leur deuxième transfert record de l’été.