Divers sportifs

CAF



La Confédération africaine de football a décidé de reporter sa mission d'inspection des infrastructures de la CAN 2019 au Cameroun prévue initialement du 20 au 28 août à une date ultérieure.

« Il a été décidé de reporter la visite d’inspection à une date qui sera communiquée ultérieurement », a indiqué la CAF dans une correspondance adressée ce vendredi à la Fédération camerounaise de football.

Pour rappel, la CAF et la FECAFOOT sont en froid depuis que le président malgache de l'instance africaine Ahmad Ahmad a déclaré, lors d'une visite au Burkina Faso,que le Cameroun était incapable d'organiser la CAN 2019.



Sport pour tous



La Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT) œuvre pour la promotion de la pratique du triathlon parmi les jeunes et sa généralisation à l’ensemble des régions du Royaume, a affirmé la présidente de la Fédération, Nezha Bidouane. Les jeunes représentent l’avenir de ce sport au Maroc, a souligné Mme Bidouane dans une déclaration à la MAP, en marge de la première édition de la Coupe du Trône de triathlon (saison 2016-2017).