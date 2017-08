Divers sportifs

Dakhla Downwind 2017



Quinze riders, dont le Marocain Abderrahim Moutaouakel, sont toujours en lice au terme de la 3e étape de la 3ème édition de "Dakhla Downwind", un événement sportif inédit organisé du 13 au 22 août entre Dakhla et Lagouira. Il s'agit de riders de plusieurs nationalités (Espagne, France, Allemagne, Afrique du Sud, Emirats arabes unies, Norvège, Australie...), menés par un précurseur marocain de 20 ans originaire de Dakhla, selon un communiqué des organisateurs.

Tout au long de ce périple de 500 km du littoral entre Dakhla et Lagouira, les participants auront l'occasion de découvrir les paysages, les dunes de sable et les plages paradisiaques dont regorge le Sud du Maroc, ajoute-t-on, notant que les différents spots visités se prêtent parfaitement à la pratique du kitesurf.

L'objectif de cette manifestation sportive est de créer une nouvelle dynamique dans la ville de Dakhla, connue pour ses atouts et potentialités touristiques lui permettant de s'ériger en une destination privilégiée par les amateurs et professionnels du kitesurf, selon les organisateurs.

Le ''Dakhla Downwind'' n'est pas une course de vitesse mais un voyage d’endurance dont l’objectif est d’arriver à bon port en naviguant le long des plages vierges tout en étant encadré par des professionnels.



Mondiaux de karting



Le pilote de karting marocain Suleiman Zanfari s'est classé deuxième à l'Open d'Autriche, épreuve estivale disputée récemment sur le circuit de Speedworld par le team Lotus Karts et réservée aux mécaniques Rotax, indique la Fédération Royale marocaine des sports automobiles (FRMSA).

Zanfari, qui vient de participer pour la 4e fois consécutive à cette épreuve, poursuit ses bonnes performances, surtout après sa 5e place en 2015 et la 3e en 2016, rappelle la FRMSA dans un communiqué parvenu à la MAP.

Il confirme sa nette progression enregistrée depuis le début de la saison. Rapide et incisif, il a joué dans le Top 3 en début de meeting avant e concurrencer le leader au cours de la finale.

"Je suis satisfait de ma performance en Autriche", a confié Suleiman dans des déclarations à la presse, ajoutant que l'équipe a beaucoup travaillé pour peaufiner les réglages de son kart. "Partir en première ligne m'a permis d'enrichir mon expérience. Je pense que j'ai vraiment mérité de monter sur la 2e marche du podium", a-t-il dit.

Le programme d'entraînement de Suleiman comprend d'autres compétitions qui serviront de tests avant son premier Championnat du monde junior prévu sur le circuit PFI en Angleterre au mois de septembre.