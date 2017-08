Divers sportifs

C.S

L’attaquant de l’Olympique Club de Khouribga Amine Tighazoui pourrait rejoindre le club émirati Emirates Club lors de ce mercato estival. Ce dernier avait après échoué à recruter Mohammed Fouzir, joueur du FUS de Rabat, qui a signé un contrat avec le club saoudien d’Annasr .Les responsables de l’équipe khouribguie ont déjà entamé des négociations avec leurs homologues émiratis en vue de parvenir à un accord pour le transfert du meilleur joueur des Phosphatiers, lors de la dernière saison, à ce club où évolue également Abdelghani Moaoui.A rappeler qu’Amine Tighazoui était sur le point de rejoindre le WAC, qui a déjà recruté Yassine El Kherroubi, Mohammed Oulad, Mohammed Nahiri, le Burkinabé Mohamed Ouattara et l’Ivoirien Daho.Le milieu défensif international marocain Youssef Aït-Bennasser a été prêté au SM Caen pour une saison sans option d'achat par Monaco, a annoncé le club normand de première division mercredi sur son site Internet.Formé à Nancy, le joueur de 21 ans, a signé en 2016 pour le club de la Principauté, qui l'avait immédiatement prêté à son club de formation lors de la saison dernière. "Youssef est capable d'évoluer en sentinelle devant la défense. Il peut aussi jouer couplé avec un autre milieu défensif comme il le faisait à Nancy ainsi que monter d'un cran en tant que n°8. C'est un garçon très intelligent et doté d'une belle relance. Il est technique avec la volonté de ressortir proprement les ballons", a détaillé Alain Caveglia, le directeur sportif de Caen.Le milieu de terrain pourrait faire ses débuts en bleu et rouge dès dimanche face à Lille.Le club Ittihad riadhi de Tanger (IRT), section football, propose d'octroyer des billets gratuits aux personnes qui participent à la campagne locale de don de sang, afin de leur permettre d'assister à son prochain match face à l'Union sportive de Sidi Kacem au titre des compétitions de la coupe du Trône.Le Club a affirmé dans un communiqué qu'il adhère à la campagne locale de don de sang en vue de pallier au manque de cette matière vitale enregistré au niveau des hôpitaux de la ville, notant que "toute personne adhérant à cette initiative humanitaire recevra un ticket gratuit pour assister au match mettant aux prises le chevalier de Détroit et l'Union sportive de Sidi Kacem au titre des 16es de finale aller de la Coupe du Trône".Cette initiative, qui traduit l'adhésion effective de la formation tangéroise à la campagne locale de don de sang, vise à inciter les supporters tangérois à participer massivement à cette opération en vue de sauver des vies humaines.