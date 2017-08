Divers sportifs

Feghouli au Galatasaray



Le milieu de terrain international algérien de West Ham United Sofiane Feghouli a signé avec Galatasaray pour cinq ans, a annoncé le club stambouliote lundi.

Le montant du transfert s'élève à 4,25 millions d'euros, précise Galatasaray dans un communiqué boursier, ajoutant que le joueur, âgé de 27 ans, recevra 3,85 millions d'euros par an, sans compter les primes.

Feghouli est arrivé à Istanbul dimanche et devait être présenté aux supporters hier.

Galatasaray, 4e du dernier championnat de Turquie et tout juste éliminé, dès le 2e tour préliminaire, de la Ligue Europa par les Suédois d'Östersund, se renforce actuellement.

Avant ce couac européen, le club aux grandes ambitions avait déjà engagé l'attaquant international français Bafétimbi Gomis (Marseille) et le milieu international marocain Younès Belhanda (Nice).



Sponsor qatari pour le Bayern



Le Bayern Munich a signé un contrat de sponsoring historique avec le Qatar puisque le logo de l'aéroport international de Doha figurera désormais pour six ans sur la manche de son maillot, a annoncé lundi le club allemand.

Le logo de l'aéroport Hamad - propriété de Qatar Airways - ornera dès l'ouverture de la saison 2017-2918 prévue vendredi la tenue du champion d'Allemagne.

Ce nouveau contrat lie jusqu'en 2023 les deux parties. Il confirme le rôle du Qatar comme "leader planétaire dans le sport", a estimé lundi le patron de Qatar Airways Akbar Al-Baker, lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Doha.

Le groupe qatari n'en est pas à son premier essai. Depuis janvier 2016, l'aéroport fait sa publicité dans l'enceinte du stade du Bayern Munich, l'Allianz Arena, en vertu d'un précédent accord avec le géant bavarois.

Certains supporters munichois critiquent la proximité du club avec le Qatar, hôte de plusieurs camps d'entraînement du Bayern ces dernières années.



Match amical en Irak



L'Irak accueillera le 9 septembre un match amical qui opposera des légendes du football international et irakien à la retraite, ont indiqué lundi les organisateurs, en présence de l'Espagnol Michel Salgado et de l'Argentin Hernan Crespo.

"Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes avec nos amis irakiens" lors de ce match à Bassora, dans le sud de l'Irak, devant un public estimé à de 65.000 supporteurs, a lancé Crespo, buteur de l'Inter Milan qui a également disputé trois Coupes du monde sous le maillot de l'Argentine avant de raccrocher les crampons pour devenir entraîneur.

Parmi les joueurs étrangers attendus figurent également le défenseur de l'Inter Milan Marco Materazzi, le milieu de terrain néerlandais Edgar Davids, ainsi que les Brésiliens Zico et Rivaldo et le Portugais Deco. Salgado, ancienne star du Real Madrid, a lui dit espérer que ce "match des légendes en Irak" puisse faire oublier pendant 90 minutes au moins aux Irakiens "leurs dures conditions de vie".

A leurs côtés, l'ancien international irakien Younès Mahmoud a indiqué qu'il participerait au match du 9 septembre au sein de son équipe de la "génération 2007", celle qui a remporté la Finale de la Coupe d'Asie des nations cette année-là. "C'est un match important pour nous les Irakiens", a-t-il encore dit lors d'une conférence de presse.