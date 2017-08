Divers sportifs

Mondiaux d’athlétisme



Le Kényan Elijah Manangoi a remporté le titre mondial sur 1.500 m des championnats du monde 2017 d’athlétisme, dimanche soir au stade olympique de Londres.

Détenteur de la meilleure performance mondiale de l’année (3:28.80), il s’est imposé en finale dans un temps de 3min 33sec 61/100è, devançant son compatriote Timothy Cheruiyot (3:33.99) et le Norvégien Filip Ingegrigtsen (3:34.53).

Le triple tenant du titre, le Kényan Absel Kiprop, s’est contenté de la 9è place (3:37.24), alors que le Marocain Fouad El Kaam a terminé 11è de la course en 3min 37:72.

Le record du monde du 1.500 m est détenu par le Marocain Hicham El Guerrouj en 3min 26:00 depuis le 14 juillet 1998 à Rome.



Hockey sur glace



Le club des Beers de Casablanca a remporté la première édition de la Coupe du Trône de hockey sur glace, disputée les 10 et 11 août, en dominant en finale les représentants de Rabat Capital’s sur le score de 16 à 11.

La 3e place de cette compétition disputée à Rabat, selon le système de cumul de points, est revenue au club Pirates de Salé, vainqueur du championnat.

En levée de rideau de la finale, un match amical a été disputé entre l’équipe tchèque et la sélection nationale marocaine qui a remporté cette rencontre (7-4).

Le titre de meilleur joueur a été décerné à Haitem Mrini, qui a signé une bonne saison avec les Pirates de Salé. Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fédération Royale marocaine de hockey sur glace (FRMHG), Khalid Mrini s’est dit “très satisfait” du niveau organisationnel et technique de cette compétition.