Divers sportifs

Tournoi Cotif



Pour le compte du tournoi international Cotif qui se déroule actuellement en Espagne, la sélection nationale féminine ainsi que celle des moins de 18 ans se sont inclinées, mercredi, devant leurs homologues respectifs de l’Atletico Madrid, et ce sur le même score d’un but à zéro.

Ces matches entrent dans le cadre de la préparation des équipes nationales aux prochaines échéances officielles.



Bodybuilding

et fitness



Les phases finales de la Coupe du Trône de bodybuilding et fitness auront lieu dimanche prochain au Centre culturel de Salé, indique la Fédération Royale marocaine de bodybuilding et fitness.

Cette compétition organisée par la ligue du Centre sera l'occasion de rendre hommage à des acteurs de la scène sportive nationale en l'occurrence Aboubakr Bouabid et Boucheta sellami, indique la Fédération.



Natation



Le championnat du Maroc de natation, disputé le week-end dernier à la piscine olympique du Complexe Mohammed V de Casablanca, a connu la domination des nageurs du CODM au niveau des clubs et la réalisation de quatre nouveaux records nationaux dans trois épreuves, indique la Fédération Royale marocaine de natation (FRMN).

Les nageurs du CODM de Meknès ont pratiquement tout raflé, que ce soit dans la catégorie senior, cadet ou minime. Le club de la capitale ismaïlienne occupé la première place au classement par clubs devant le Fath Union Club, l’Olympique de Khouribga, troisième, et le Raja de Casablanca, quatrième.

La compétition a réuni vingt clubs affiliés à la FRMN.



Sambo Beach



La première édition du tournoi de Sambo Beach a été organisée, le week-end dernier par la Fédération Royale marocaine de sambo et tai Jitsu (FRMSTJ) à la plage Aïn Diab, avec la participation record de soixante athlètes, toutes catégories et tous âges confondus.

L'arbitrage a été assuré par Abderrahim El Khaldi, Abdallah Ammari, Ali Oul Djemel, Mustapha Salim, Adel Zaine, Mohamed Bouimcha, Younes SIF, Mohamed Imadou Eddine, Badr Eddine Soussane, Mohamed Mabchour, et Said ABBASSI.

Cette manifestation a été clôturée par la remise des certificats et des médailles en présence notamment de Mohammed Aberouz, directeur technique national de la FRMSTJ et des membres fédéraux.



Muay Thai

Le comité exécutif de l'Union internationale de muay thai (IFMA) s'est réuni, lundi à Bangkok, avec la participation du Maroc, indique mercredi la Fédération Royale marocaine de full contact, kick-boxing, muay thai, savate et forms.

Leprésident de la Fédération Royale marocaine de full contact, kick-boxing ; muay thai, savate et forms, Abdelkrim Hilali, a tenu plusieurs réunions avec les présidents des Fédérations africaines en prévision du championnat d'Afrique, prévu en novembre 2017 au Maroc.

Lors de cette réunion, tenue en présence de 89 représentants de fédérations membres, plusieurs points étaient à l'ordre du jour dont le rapport de la commission du CIO après l'intégration du Muay Thai dans le programme olympique.