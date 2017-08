Divers sportifs

Ouvrage



Une cérémonie a été organisée, en fin de semaine à Al Hoceima, pour présenter l’ouvrage intitulé "Chabab Rif Al Hoceima, une mémoire et un parcours", de son auteur, le journaliste Jamal El Figuigui.

L’objectif de cet ouvrage est de retracer l’histoire de cette équipe marocaine et contribuer à remplir, tant soit peu, le manque que connait la scène sportive nationale et régionale en termes de références et de livres traitant des équipes nationales de football, a affirmé M. El Figuigui dans une déclaration à la MAP, signalant que cet ouvrage s’est appuyé sur un ensemble de témoignages notamment ceux des anciens joueurs et entraîneurs.

M. El Figuigui a ajouté que cet effort personnel n’aurait pas pu aboutir sans l’aide des anciens professionnels et joueurs de l’équipe rifaine, formant le vœu de voir l’équipe réaliser la saison prochaine des résultats à la hauteur des attentes du public de la région.



Trail



La deuxième édition de la compétition "Chefchaouen la Traversée Trail" sera organisée le 26 août, indique un communiqué des organisateurs.

Lors de cet événement organisé par l'Association Sport solidarité en collaboration avec l'Association Trail raid actions et la province de Chefchaouen, les traileurs hommes et femmes expérimentés et amateurs fouleront les montagnes du Rif pour tenter de relever le défi de relier les rives de la Méditerranée à la montagne, précise le communiqué.

La course se déroulera dans les montagnes du Rif et les villages de Kaa Asras, El Moukhtar, Bni Malaa, Akchour, Mechkralla et aura pour point d'arrivée la ville de Chefchaouen.

Huit nationalités seront représentées lors de l'édition de cette année, à savoir le Maroc, la Tunisie, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, la France, l'Algérie, les Etats-Unis et le Canada.

Deux courses sont prévues au programme, la première s'étale sur 61 km et partira des rives de la Méditerranée à Kaa Asras (à une altitude de 3.600 m) tandis que la seconde s'étend sur 30 km qui démarrera d’Akchour (à une altitude de 1.900 m).