Divers sportifs

Speedball

L'équipe nationale marocaine de speedball a remporté trois médailles lors du tournoi international de speedball de plage (Beach Speed-Ball), disputé le week-end dernier à Hammamet en Tunisie.

Dans le cadre de cette compétition, Ghita Belfadili et Aya Abou Hind ont remporté la médaille d’argent en double féminin, alors que Yassine Id Ahmad et Belfadili se sont adjugé la médaille de bronze en double mixte.

La médaille de bronze du simple féminin (Solo) a été décrochée par Ghita Belfadili.

La délégation de l'équipe marocaine, conduite par Abdelaziz Bisbis, trésorier-adjoint de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT) et membre du bureau exécutif de la Fédération maghrébine de speedball, était encadrée par l’entraîneur Abdeslam Belfakir.



Trail

La deuxième édition de la compétition "Chefchaouen la Traversée Trail" sera organisée le 26 août, indique un communiqué des organisateurs.

Lors de cet événement organisé par l'Association Sport solidarité en collaboration avec l'Association Trail raid actions et la province de Chefchaouen, les traileurs, expérimentés et amateurs, fouleront les montagnes du Rif pour tenter de relever le défi de relier les rives de la Méditerranée à la montagne, précise le communiqué.

La course se déroulera dans les montagnes du Rif et les villages de Kaa Asras, El Moukhtar, Bni Malaa, Akchour, Mechkralla et aura pour point d'arrivée la ville de Chefchaouen.

Huit nationalités seront représentées lors de l'édition de cette année, à savoir le Maroc, la Tunisie, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, la France, l'Algérie, les Etats-Unis et le Canada.

Deux courses sont prévues au programme, la première s'étale sur 61 km et partira des rives de la Méditerranée à Kaa Asras (à une altitude de 3.600 m) tandis que la seconde s'étend sur 30 km qui démarrera d’Akchour (à une altitude de 1.900 m).