Divers sportifs

Grand Prix

du triathlon



Amine Farih et Karima Kanoun ont remporté la 2e étape du Grand Prix national du triathlon (750m de natation, 20 km de course à vélo et 5 km de course à pied) disputée dimanche à Rabat.

Farih et Kanoun, vainqueurs dimanche dernier de l'étape inaugurale du GP à Mohammedia, comptent désormais 29 points au classement de la compétition qui a connu la participation de 201 concurrents dont 8 étrangers.

Farih, qui évolue à l'Association Amal Inzegane et qui compte à son palmarès deux médailles en bronze en Coupe d'Afrique juniors et en championnat arabe, s'est imposé avec une avance de 1min 5 sec sur Nabil Kouzkouz (Association Amal Inzegane), champion arabe en titre et qualifié pour les championnats du monde (14-17 septembre à Rotterdam).

Farih a bouclé les trois épreuves en 1h 4min 49 sec suivi de Kouzkouz (1h 5min 54sec) et de Zakaria Hassiki (AS Salé) auteur de 1h 6min 22sec, soit le même podium de l'étape de Mohammedia.

Les compétitions masculines ont connu la participation de 100 coureurs dont 5 étrangers. Dans une déclaration à la presse, Farih Amine a affirmé que le circuit était "excellent", soulignant que l'étape était difficile surtout en natation en raison du contre-courant tout en précisant que la course à pied constitue pour lui le point faible qu'il faut améliorer lors des prochaines échéances.

Chez les dames, Kanoun, 15 ans, de l'Association Amal Inzegane et qui évolue en équipe nationale, s'est imposée en 1h 28min 55sec devançant Lamia Cherkab de l'Association Casablanca et Oumaima Al Atrassi (Rabat).

Pour la championne de l'étape de Rabat, les épreuves de natation et de cyclisme étaient très relevées formulant le souhait que l'Association Al Amal Inzegane remporte la Coupe du Trône le 19 août.



Race Desert

Marathon

L'Association Sport solidarité et Trail raid actions organisent du 25 au 29 octobre 2017, la 2ème édition de "Race Dessert Marathon" (RDM) en collaboration avec les autorités locales de la province d'Errachidia, indiquent les organisateurs.

L'épreuve sera disputée en trois jours et trois étapes (45km, 35km et 22km) en semi-autosuffisance alimentaire. Lors de la première édition en 2016, c'est Mohamed Elmorabity et Batoul Arjdal qui se sont imposés. Le RDM sert de préparation aux athlètes marocains pour le Marathon des sables.