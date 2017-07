Divers sportifs

Classement FIFA



Le Maroc a perdu 4 places au niveau mondial et occupe désormais la 60è position, selon le classement mensuel FIFA, publié jeudi par l'instance internationale de football.

Au niveau continental dominé par l'Egypte (24è mondiale), le Sénégal (27), la RDC (28), la Tunisie (34) et le Cameroun (36), le Maroc pointe à la 12è poistion avec un total de 604 points.

En tête du classement, l'Allemagne, vainqueur de la Coupe des Confédérations-2017, s'est emparée de la première place, suivie de l'Argentine, tandis que le Portugal a grimpé à la 8è position.



Liste de l’EN féminine



L’équipe nationale féminine de football affrontera en amical, lundi prochain à partir de 17 heures au Centre national de Maamoura, la sélection du Burkina Faso.

Pour ce match qui entre dans le cadre de la préparation de l’EN pour les prochaines échéances officielles, le sélectionneur national Karim Benchrifa a convoqué 24 joueuses dont voici la liste : Khadija Ermichi, Zineb Ghazil, Aiza Rebbah, Fatima Zahra Medah, Naïma Fadel, Najat Badri, Hanane Aït El Haj, Ghizlane Chebak, Ibtissam Jraïdi et Rkia Mazouzi (ASFAR), Meryem Bouyhid (Association Aïn Atik de développement et du sport), Rania Essalmi, Mouna Krames, Imane Abdelahad, Meryem Hajiri, Shirine Kendil et Khadija Dehbi (WAC), Chaimaa Idrissi Acherki et Assia Zahir (RCA), Safaa Benouk et Ghizlane Chahiri (Najah Souss), Hayat Khirou, Siham Boukhami et Siham Maaloum (Club municipal de Laâyoune de football féminin).



L'IAAF octroie l'Ordre de

mérite à Nezha Bidouane



L'Association internationale des Fédérations d’athlétisme (IAAF) a décidé d'octroyer l'Ordre de mérite ( IAAF Veteran Pin) à Nezha Bidouane, a indiqué, jeudi, la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT) dans un communiqué.

Cette décision vient en consécration et en reconnaissance aux louables services que l’ancienne double championne du monde du 400m haies a rendus à l'athlétisme pendant plusieurs années, souligne le communiqué.

Ce prix sera attribué à Mme Bidouane le 1er août prochain, lors de la cérémonie d’ouverture du 51è congrès de l'IAAF, prévu en marge des championnats du monde qui se dérouleront à Londres du 03 au 14 du même mois, précise le communiqué.

Actuellement présidente de la FRMSPT et de l'Association "Femme, réalisations et valeurs", Mme Bidouane a eu un parcours époustouflant et son palmarès éloquent pendant plus de 15 ans fait d’elle l’athlète marocaine et arabe la plus titrée dans les différentes compétitions sur les scènes continentale, arabe et internationale, ajoute la même source.

Mme Bidouane a été sacrée championne du monde des 400 m haies à deux reprises à Athènes en 1997 et à Edmonton (Canada) en 2001, médaillée d’argent aux Mondiaux de Séville (Espagne) en 1999 , de bronze aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, outre le titre de la Coupe du monde à Johanneburg (Afrique du Sud) en 1998.