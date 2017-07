Divers sportifs

Championnats d'Afrique d'athlétisme



En récoltant un total de 12 médailles, le Maroc a occupé la 5è position, , lors des 13èmes Championnats d'Afrique d’athlétisme des moins de 20 ans, qui se sont déroulés du 29 juin au 2 juillet à Tlemcen en Algérie.

Les athlètes marocains (messieurs et dames) se sont adjugé cette position, en décrochant trois médailles en or, quatre en argent et cinq en bronze, derrière l'Ethiopie, vainqueur de l'édition avec 38 médailles (13 en or, 13 argent et 12 bronze), l'Afrique du Sud avec 17 médailles (12, 4 et 1) et l'Algérie, pays hôte avec 20 médailles (4, 8 et 8). La quatrième position est revenue au Kenya avec 10 médailles, quatre en or, quatre en bronze et deux en bronze.

Les médailles d'or marocaines ont été décrochées par Soufiane Zakour (saut en longueur), Sara Elhachimi (400m haies) et Samira Addi (lancer de marteau). Les médailles d'argent, elles, ont été remportées par Mouhceine Khoua (saut en longueur), Fatima Elalaoui (saut en hauteur), Zineb Ajlal (saut en longueur) et Oussama Hammi (400M haies). Mohamed Chahi (lancer de disque), Khadija Benkacem (800m), Walid Aaraba (lancer de marteau), Soufiane Zakour (triple saut) et l'équipe 4*400m ont remporté le bronze.



Programme national "Abtal Al Hay"



L'équipe de Marrakech a remporté le tournoi de football et de basketball de la 3e édition du programme national Abtal Al Hay dont les phases finales ont été disputées du 29 juin au 2 juillet à Bouznika.

En football (natifs de 2005-2006), l'équipe de Marrakech a dominé en finale l'équipe de Laâyoune sur le score de 3 buts à 1.

Les représentants de la cité ocre succèdent au palmarès de la compétition à l'équipe de Fkih Ben Saleh. En demi-finale, l'équipe de Marrakech a battu l'équipe de Driouech (3-0) alors que l'équipe de Laâyoune s'est imposée face à l'équipe de Fès (aux tirs au but).

Dans le tournoi de football des natifs de 2003 et 2004, le titre masculin est revenu à l'équipe de Sidi Slimane suivie des équipes de Benslimane et de Fès. Chez les filles, l'équipe de Sidi Bernoussi a remporté le titre suivie de Salé et Fkih Ben Saleh. En basketball, programmé pour la première fois cette année, l'équipe de Marrakech a devancé au classement final les équipes d'Errachidia et de Taza.

Chez les natifs de 2003 et 2004, le titre masculin est revenu à l'équipe de Sidi Ifni Sidi Bennour et Oujda. Chez les filles, ce sont les joueuses de Sidi Bennour qui se sont imposées devant celles d'Errachidia et de Taounate.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le programme Abtal Al Hay organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports a mis en lice lors de ces phases finales quelque 600 participants âgés entre 10 et 14 ans.