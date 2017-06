Divers sportifs

Taekwondo



Sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de taekwondo, le Raja organise, ce week-end à la salle couverte d’Aïn Chock, la première édition de Casablanca international Open de taekwondo.

Prendront part à cette manifestation plus de 80 champions représentant la Tunisie, l’Algérie, la Mauritanie, la France, l’Espagne, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Cameroun, le Gabon et l’Egypte. Le Maroc sera représenté par le Raja qui engagera deux équipes A et B.



Sport mécanique



Le jeune pilote marocain Michael Benyahia a entamé sa participation en Formule Renault 2.0 lors de la première épreuve de la Northern European Cup en Italie sur le circuit F1 de Monza en atteignant le podium en présence de grands spécialistes de la catégorie, indiquent les organisateurs.

Benyahia, avec seulement quelques kilomètres au volant d'une Formule Renault 2.0, a réussi à se positionner juste derrière le pilote junior officiel de l’Ecurie F1 de Renault et le vainqueur qui a déjà disputé deux fois ce même championnat, précisent les organisateurs dans un communiqué parvenu à la MAP jeudi soir.

La fin de la saison dernière lui avait permis d’afficher son excellent niveau de compétitivité en terminant à la 3e place du Championnat de France de F4. Michael a méticuleusement préparé son passage a l’échelon supérieur en Formule Renault 2.0 avec son coach Stéphane Daoudi pendant l’hiver.



GP national de triathlon



La première étape du Grand prix national de triathlon (GPNT) se déroulera le 23 juillet à Mohammedia, à l’initiative de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), ont annoncé, vendredi, les organisateurs.

Outre le triathlon de la ville des roses, le GPNT englobe 12 autres étapes qui auront lieu à Rabat (deux étapes), Nador, Casablanca, Saidia, Essaouira, El Jadida, Marrakech, Ouarzazate, Agadir, Larache et Dakhla, indique un communiqué de la FRMSPT qui organise cet événement en partenariat avec le conseil préfectoral de la ville.

Le programme national de triathlon verra également la tenue de deux compétitions majeures, à savoir la Coupe du Trône et le Championnat national, prévus respectivement à Nador le 5 août et Dakhla le 3 décembre prochains, en plus de cinq compétitions réservées aux jeunes, précise la même source.

Le Maroc organise annuellement quatre triathlons internationaux figurant dans le calendrier de la Fédération internationale du triathlon (ITU) à Rabat, Larache, Agadir et Dakhla.



Tournoi



Le premier tournoi des immigrés subsahariens se déroulera du 1er au 16 juillet à Rabat, à l'initiative du Club Union sportive Yacoub El Mansour (USYM), ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Organisé sous le thème "Unis pour une Afrique solidaire", ce tournoi verra la participation de seize équipes représentant les pays suivants: Nigeria, Cameroun, Sénégal, Mali, Congo Kinshasa, Tchad, Congo Brazzaville, Togo, Côte d'Ivoire, Îles Comores, Burkina Faso, Gabon, République centrafricaine, Niger, Guinée Conakry et le Maroc. Elles seront réparties en quatre groupes, ajoute le communiqué.

Voici, par ailleurs, la composition des groupes:

Groupe A: Maroc, Congo Kinshasa, Tchad, Cameroun.

Groupe B: Congo Brazzaville, Sénégal, Togo, Côte d'Ivoire.

Groupe C: Nigeria, Îles Comores, Mali, Burkina Faso.

Groupe D: Gabon, République centrafricaine, Niger, Guinée Conakry.