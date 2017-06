Divers sportifs

Sport mécanique



Le pilote marocain Mehdi Bennani a remporté, dimanche, la course inaugurale du Championnat du monde des voitures de tourisme (WTCC) disputée à Vila Real, dans le nord du Portugal.

Bennani (Citroën) est parvenu à dépasser le Japonais Ryo Michigami, qui concourrait à bord d’une Honda, et l’Argentin Nestor Girolami, à bord d’une Volvo, rapportent des médias spécialisés dans les sports mécaniques.

Le pilote marocain a réussi à prendre une avance de cinq secondes et a pris son tour de joker au sixième tour, rejoignant Michigami et Girolami, qui ont tous deux été rattrapés par le Portugais Tiago Monteiro et le Suédois Thed Bjork.

Mehdi Bennani a remporté la Course 1 du WTCC en s’imposant devant Tiago Monteiro (Honda), tandis que Bjork a occupé la troisième marche du podium.



Réélection



Le président de la Fédération Royale marocaine de taekwondo (FRMTK), Driss Hilali a été réélu vendredi à Muju, en Corée du Sud au sein du comité exécutif de la Fédération internationale de taekwondo (WTF) pour les quatre prochaines années, indique un communiqué de la FRMTK.

Sur les 28 candidats en lice pour le renouvellement du comité exécutif, 12 l'ont emporté dont Driss Hilali qui a profité de cette assemblée pour présenter le prochain Grand Prix de taekwondo qui sera organisé au Maroc.

Le point d'orgue de cette assemblée a été la réélection pour la 4ème fois à la présidence de la WTF de Chungwon Choue . Elu pour la première fois en 2004, le Sud-Coréen avait alors remplacé son compatriote Kim Un-Yong, arrêté par la justice de son pays pour corruption. Depuis, il a sollicité et obtenu un nouveau mandat en 2005, 2009, puis 2013.