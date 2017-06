Divers sportifs

Coopération internationale



Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre la Fédération Royale marocaine de football et la Fédération béninoise, une délégation de la FRMF s’est rendue récemment à Cotonou, capitale du Bénin, afin de remettre un lot de ballons de football certifiés FIFA, à la Fédération béninoise. Une donation qui a pour objectif de contribuer au bon déroulement du championnat local.

De son côté, le président de la Fédération Béninoise Moucharafou Anjorin a décerné, lors d’une cérémonie officielle, ‘’l’Insigne de l’ordre de platine de la Fédération béninoise’’ au président de la FRMF Fouzi Lekjaa, représenté lors de cette cérémonie par le directeur des affaires juridiques de la FRMF.

A noter que l’accord de partenariat liant les deux fédérations a été signé le 14 février 2017. Il vise outre le renforcement des relations en matière de formation, l’accompagnement pour la mise à niveau des infrastructures et l’organisation de matchs amicaux entre les sélections nationales des deux pays.

Pour rappel, la FRMF a procédé à la signature de plus d’une trentaine de conventions avec des fédérations membres de la CAF et de l’AFC, et ce dans le cadre d’une stratégie de coopération internationale et d’ouverture sur de nouveaux partenaires.



Assemblée de

la FRMKDA



La Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMKDA) a approuvé les rapports moral et financier au titre de la saison 2015-2016, dimanche lors d'une assemblée générale ordinaire tenue au Complexe Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Lors de cette assemblée générale, les rapports moral et financier ont été approuvés par soixante deux votants sur les soixante douze membres que compte l'assemblée en présence notamment des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité national olympique marocain.

Le rapport moral présenté à l'assemblée par le secrétaire général de la FRMKDA, Ahmed Zahnouni, a dressé un état des lieux des différentes réalisations de la saison 2015-2016 réparties en plusieurs axes dont les championnats nationaux et compétitions internationales, les stages de préparation des sélections nationales et entraînement et les examens de passage de grade.

Cette assemblée a été marquée par des interventions sur l'arbitrage et la mise en place d'entités régionales sous la tutelle de la Fédération dans les douze régions du Maroc pour le développement du karaté et de ses disciplines associées.

A l'issue de cette assemblée, le président de la FRMKDA, Mohamed Mouktabil, a rendu hommage aux karatékas marocains qui se sont distingués en 2016 dans les catégories cadets, juniors et seniors.