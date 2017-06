Divers sportifs

Zidane sélectionneur

des Bleus ?



"C'est une suite logique, c'est probable qu'un jour il l'ambitionne", a indiqué Noël Le Graët, président de la fédération française de football, interrogé mercredi sur la radio RMC sur l'éventualité de voir un jour Zinédine Zidane entraîner l'équipe de France.

"Pour le moment, je pense qu'il a encore beaucoup à apporter au Real et la vie du club lui convient parfaitement, a ajouté le patron de la fédération. Je n'en reviens même pas de ce qu'il fait. J'avais discuté avec lui il y a deux ou trois ans, je lui conseillais vivement d'aller à Bordeaux ou ailleurs, de commencer sa carrière dans un club de Ligue 1 ou plus modeste."

Le Graët a salué les deux Ligues des champions et la Liga remportées par Zidane en un an et demi à la tête du Real Madrid "avec des joueurs quand même pas faciles à gérer". "De toute façon, on voit qu'ils l'apprécient, qu'il a un style de jeu qui leur convient bien, il fait les changements au bon moment, c'est vraiment quelqu'un qui remplit sa mission", a-t-il conclu.



Southampton

limoge Puel



Le Français Claude Puel a été limogé mercredi après seulement une saison en tant qu'entraîneur de Southampton, a annoncé le club anglais.

Puel, 55 ans, a mené cette saison Southampton à une respectable huitième place et jusqu'à la finale de la Coupe de la Ligue où le club a été battu par Manchester United. "Southampton confirme avoir mis fin au contrat de Claude Puel avec effet immédiat", a écrit le club sur son site Internet.



Peu d'entraîneurs noirs

en Premier League



Pas assez d'entraîneurs noirs ou issus des minorités sur les bancs de la Premier League: la seule femme, noire, au sein de la direction de la Fédération anglaise de football (FA), s'est dite "frustrée" par ce manque de diversité.

La saison prochaine, seul un entraîneur noir se retrouvera sur le banc d'une équipe de Premier League, le championnat le plus cher et le plus médiatisé dans le monde. Il s'agit de Chris Hughton, l'entraîneur de Brighton, qui avait lui-même en janvier déploré le manque de diversité parmi ses confrères, et évoqué "un véritable souci".

"Je reste frustrée par le manque de progrès pour les entraîneurs et les managers BAME (noirs, asiatiques et issus de minorités ethniques) dans le (football) professionnel", a déploré Heather Rabbatts, première femme à avoir intégré le comité de direction de la FA en 2012, dans une lettre adressée au président de la Fédération Greg Clarke et rendue publique mercredi.

Cette avocate et femme d'affaires née en Jamaïque, qui doit quitter le comité dans un mois, estime qu"il s'agit d'un problème non seulement pour les clubs et les Ligues, mais également pour la FA".