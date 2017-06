Divers sportifs

Diakité au FUS

Le FUS de Rabat, section football, a annoncé l'arrivée du milieu de terrain ivoirien Lamine Diakité en provenance du Difaa Hassani d'El Jadida. Ce dernier a signé un contrat de 3 saisons le liant au club jusqu'en 2020.

Le FUS a également recruté Hamza Semmoumi, en fin de contrat avec l'Olympique de Safi qui a signé un contrat de deux années alors que Saad Ait Khorsa a paraphé un bail de trois années.



Réception en l’honneur

de l’EN de sambo

Après leur exploit lors de la 12e édition du Championnat d'Afrique de sambo qui s’est déroulé aux îles Seychelles du 11 au 15 mai, la Fédération Royale marocaine de sambo et taijutsu (FRMSTJ) a organisé récemment une grande réception en l’honneur des sportifs marocains qui ont réussi à décrocher le Championnat d’Afrique de sambo pour la 12e fois consécutive, permettant ainsi au Maroc de prendre le leadership au niveau continental dans cette discipline.

Sur leur douze participations, les Nationaux sont toujours parvenus à remporter le championnat d’Afrique, prouvant que le Maroc est une référence continentale dans cette discipline avec 7 médailles d’or et 5 en argent en sambo sportif et sambo de combat.

Pour le président de la FRMSTJ, Dalil Skalli, le bilan de la participation marocaine au championnat d’Afrique de sambo est très positif. « Cette victoire est le fruit d’un énorme travail, la compétition était très rude cette année", a-t-il déclaré à la presse.



La perf de Touhami

Le jeune golfeur marocain Yassine Touhami a signé une remarquable performance au Trophée KPMG, épreuve du Challenge Tour disputée sur le célèbre Royal Waterloo Club en Belgique, indique l'Association du Trophée Hassan II de golf (ATH). Yassine, du Team ATH, a rendu des cartes de 70,70, 73, 72 totalisant un score de 285 (-3). Il termine 60ème sur 75 joueurs ayant passé le Cut d’un tournoi qui a accueilli plus de 130 participants, indique l'ATH. Pour l'ATH, Touhami "a franchi une étape importante dans sa carrière. Il est, d’ailleurs, invité la semaine prochaine à disputer une autre épreuve du Challenge Tour, à savoir l’Open de St Omer. Le Trophée KPMG a été remporté par l’Autrichien Martin Wiegele, auteur d'un score de -19 devant l’Espagnol Pedro Oriol -18. Le Challenge Tour, antichambre de l'European Tour, est extrêmement sélectif car il permet aux futurs espoirs d’accéder au circuit européen.