Divers sportifs

Women's Golf Day



Plus de 200 golfeuses ont participé à la deuxième édition du Women’s Golf Day au Maroc organisée mardi dernier par la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), indique l'instance fédérale.

Le Women’s Golf Day, qui a été créé récemment pour promouvoir le golf féminin compte d’ores et déjà près de 10000 femmes à travers le monde, précise la FRMG dans un communiqué.

Depuis l’an dernier, le Maroc a tenu à s’associer à cette initiative et après l’ancien Ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Dwight Bush, c’est Asmaa Bensalah qui a été l’ambassadrice du Women’s Golf Day au Maroc avec la participation active de la FRMG. Cette année, deux clubs ont célébré cet événement puisque le Royal Golf d’Anfa Mohammedia a rejoint le Royal Golf de Dar Es Salam de Rabat. Cette manifestation a connu la participation de l'ancienne championne olympique Nawal El Moutawakel qui s’est initiée au golf à Dar Es Salam.



Concours hippique



La 2è édition du concours hippique de dressage et de saut d'obstacles, CAFC Masters Maserati, se tient actuellement jusqu’au 18 juin à Casablanca, avec la participation de 400 cavaliers amateurs et professionnels venant des quatre coins du Royaume.

Près de 2000 spectateurs sont attendus à ce rendez-vous incontournable des amoureux des sports équestres, organisé par CAFC Equitation, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Des ftours avec animations complèteront le programme équestre, tandis qu’un village de stands constituera un lieu privilégié de rencontres pour les spectateurs et les cavaliers, précisent les initiateurs.



Olympiades 2020



Un relais mixte 4x400 m en athlétisme et le basket-ball 3 contre 3 figurent parmi les 15 nouvelles épreuves introduites par le Comité international olympique (CIO) au programme des Jeux olympiques de Tokyo-2020.

Afin de se rapprocher de la parité hommes/femmes et de rajeunir son programme, le CIO a également introduit un triathlon mixte, une épreuve de BMX freestyle et une épreuve par équipes mixtes en tir à l'arc tout en remplaçant des épreuves masculines par des épreuves féminines en boxe, en canoë ou en tir.