Divers sportifs

AG du CNOM….



Le Comité national olympique marocain (CNOM) tiendra son Assemblée générale élective, le 14 juin, au siège du CNOM au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

"Conformément aux nouveaux statuts adoptés, lors de l'Assemblée générale extraordinaire, tenue le 22 novembre 2016 à Rabat, le Comité national olympique marocain tiendra son Assemblée générale élective, le 14 juin au siège du CNOM à Rabat", annonce un communiqué du CNOM.



…Et de la FRMF



La Fédération Royale marocaine de football confirme aux présidents des Ligues nationales et régionales, aux présidents des clubs de la LNFP et de la LNFA ainsi qu'aux présidents des groupements de la FRMF, que l'assemblée générale ordinaire de la FRMF est programmée, comme annoncé précédemment, pour le dimanche 23 juillet 2017.

L'élection du Comité directeur est inscrite à l'ordre du jour de cette assemblée. La FRMF diffusera un second communiqué qui rappelle les conditions de dépôt des candidatures conformément aux statuts et au code électoral de la FRMF, et ce afin de permettre aux candidats de prendre leurs dispositions.



Stage des U17



L’équipe nationale de futsal des moins de 17 ans se trouve en concentration depuis lundi dernier à Casablanca. A cet effet, le sélectionneur national, Hicham Mouaniss, a convoqué 16 joueurs dont voici la liste :

Hamza Akil (Club Al Madina Al Oulia), Amine Balaa (Association Safir de Kénitra), Bilal Zouaki, Anouar Zemrani et Youssef El Gharb (Club Talaba de Tétouan), Ziyad Abroun (Association Intissar de Tétouan), Youssef Rifi (Association Chabab Riyadi), Reda Maji (Club Chabab Hay El Hassani), El Mehdi El Harrar (Club des Roches Noires), Issam Faiz et Issam Shitit (OCK), Nizar El Belaoui (Fath Settat), Raha Founani et Ismaïl Hachloufi (Gharb Futsal) et Ayoub El Maamouri (Association Sportive Adrar Tikiouine).