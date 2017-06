Divers sportifs

Forfait de Boufal



Le Onze national devra faire sans Soufiane Boufal lors du match face au Cameroun prévu samedi prochain à Yaoundé et comptant pour la première journée du groupe B des élimnatoires de la CAN 2019 dont les phases finales auront lieu au Cameroun.

Blessé, Boufal a dû quitter la concentration, sachant que le sélectionneur national a fait appel aux deux joueurs du FUS, Mohamed Fouzir et Mohamed Nahiri.

Le Onze national devra regagner Yaoundé ce jeudi.



Ceci intéresse l’EN



Les Pays-Bas ont écrasé, dimanche soir, la Côte d'Ivoire 5 à 0 (mi-temps: 3-0) en match amical à Rotterdam. Les buts de cette rencontre ont été signés par Veltman (13, 36), Robben (32/pen), Klaassen (70) et Janssen (75).

Pour rappel, la sélection ivoirienne évolue dans le groupe C des éliminatoires, zone Afrique, du Mondial 2018, aux côtés du Maroc, du Mali et du Gabon.

La sélection néerlandaise avait disposé du Onze national par 2 à 1 en match amical disputé mercredi dernier au Grand stade d’Agadir.



Volley-ball



L'Ittihad de Tanger (IRT) et le Tihad sportif de Casablanca (TSC) se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Trône seniors (hommes) de volley-ball .

L'IRT s'est qualifié après sa victoire face à l'AS Salé sur le score de 3 sets à 0 (25-18, 25-21, 25-17), tandis que le TSC a obtenu son billet après avoir dominé l'AS FAR sur le score de 3 sets à 2 (13-25, 26-24, 24-26, 25-17, 15-13).

Les prochains rendez-vous du calendrier fédéral de volley-ball sont les demi-finales de la Coupe du Trône dames (9-10 juin) et juniors (17 juin) programmées tous à la salle du Prince Moulay Rachid à Berchid.