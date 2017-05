Divers sportifs

CNOM



Le Comité national olympique marocain (CNOM) tiendra son Assemblée générale élective, le 14 juin au siège du CNOM au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

"Conformément aux nouveaux statuts adoptés, lors de l'Assemblée générale extraordinaire, tenue le 22 novembre 2016 à Rabat, le Comité national olympique marocain tiendra son Assemblée générale élective, le 14 juin au siège du CNOM à Rabat" , annonce un communiqué du CNOM parvenu mercredi à la MAP.



Tennis de table



La Fédération Royale marocaine de tennis de table (FRMTT) tiendra une assemblée générale ordinaire ce samedi au Centre national de basketball de Rabat, indique la FRMTT.

Outre la présentation des rapports moral et financier, l'ordre du jour de cette assemblée comprend l'élection du nouveau comité directeur pour la période 2017-2021.



Hockey sur glace



La sélection marocaine de hockey sur glace participera, fin septembre 2017, au tournoi de la Fédération internationale (IIHF) qui sera disputé dans la principauté d'Andorre, indique mardi la Fédération Royale marocaine de hockey sur glace (FRMHG).

La première édition de ce tournoi réunira les hockeyeurs d'Irlande, du Portugal et d'Andorre, précise la FRMHG dans un communiqué transmis à la MAP, relevant que cette décision a été prise par l'IIHF réunie en assemblée générale du 17 au 22 mai à Cologne en Allemagne avec la participation de 76 nations.

Lors de cette AG, la FRMHG, représentée par son président, Khalid Mrini, a étudié avec la Fédération émiratie des sports de glace les modalités de la création d'une union arabe de hockey sur glace regroupant cinq pays membres de l'IIHF (Maroc, Emirats arabes unis, Koweït, Sultanat d'Oman et Qatar).

A cette occasion, le président de la FRMHG et le secrétaire général de la Fédération émiratie, Juma Al-Daheri, ont exprimé leur volonté d'élargir la liste des pays membres de cette instance arabe qui verra le jour en septembre prochain, à en Egypte, Tunisie, Algérie et au Liban.

Le rassemblement annuel de l'IIHF a Cologne a été l'occasion pour la FRMHG de signer un accord de partenariat avec la Fédération américaine de hockey sur glace pour doter l'Association marocaine "Abtal Hockey pour les handicapés" de matériel pour la pratique du hockey sur glace.