Divers sportifs

Botola D2



Le rideau tombera ce samedi sur les péripéties du championnat Maroc Telecom D2 de football. Une ultime manche où le RCOZ et le RAC, co-leaders, disposent de grandes chances pour accéder à la cour des grands.

Cette journée sera marquée aussi par la confrontation directe entre le RB (14è avec 32 pts), et l’USMAM (15è avec 31 pts). Autrement dit, les Casablancais ont besoin d’un nul pour assurer leur maintien, alors que les Soussis doivent absolument gagner s’ils veulent éviter les affres de la division des amateurs

Voici, par ailleurs, le programme de cette journée :

Samedi à 16h00: ASS-USK, IZK-CAYB, JSM-MAS, OD-RAC, RB-USMAM, RCOZ-WST, UST-RBM et WAF-MCO.



Rencontre



Les représentants de douze fédérations sportives, réunis en début de semaine à Rabat, ont appelé à poursuivre les grands chantiers visant le développement de la pratique sportive au Royaume, rapporte un communiqué des instances fédérales. Lors de cette rencontre, tenue en présence des représentants des Fédérations Royales marocaines de cyclisme, basketball, natation, aviron, escrime, canoë-kayak, tir à l'arc, sports automobiles, handball, judo, sports pour personnes handicapées et volley-ball, l'accent a été mis sur la nécessité d'élaborer une stratégie du sport national à travers la mise en œuvre des décrets d’application et des textes organiques de la loi 30.09 relative à l'éducation physique et aux sports. A cet égard, les présidents des fédérations présentes à cette réunion ont appelé à la mise en œuvre des dispositions de la Constitution de 2011 et en particulier les articles 12, 26, 31 et 33 pour faire bénéficier les sportifs de la couverture médicale, du système de retraite et des soins de santé.



Boxe



La Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB) organise en cette fin de semaine, à la salle couverte Sidi Youssef Ben Ali à Marrakech, les finales du Championnat du Maroc de boxe catégories junior et espoir au titre de la saison 2016-2017.

Organisée en coordination avec la Ligue régionale Haut Atlas de boxe, cette manifestation sportive connaîtra la participation des boxeurs des huit Ligues régionales nationales.

A travers l’organisation de ce championnat, la FRMB veut insuffler une nouvelle dynamique à la boxe nationale et contribuer au rayonnement et à la vulgarisation de ce sport dans la cité ocre, vu les potentialités humaines importantes dont elle regorge et les infrastructures sportives dont elle est dotée et qui sont à la hauteur de cet important événement sportif national.

L’organisation de ce championnat s’inscrit aussi dans le cadre du programme annuel des championnats nationaux tracé par la FRMB au titre de la saison 2016-2017 et dans le cadre de la célébration du 14è anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan.