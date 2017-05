Divers sportifs

Moto



Le Club Royal moto a organisé une conférence de presse le week-end dernier pour présenter la 5ème édition du Tour international de la Marche Verte Abidjan-Laâyoune qui se déroulera du 30 octobre au 10 novembre 2017, indique, mardi, le Club Royal moto, organisateur de la compétition.

Lors de cette conférence de presse, le club a présenté les différents étapes ainsi que les activités qui seront programmées lors de ce tour.

Il a également présenté les membres de la fondation du Club Royal qui aura pour mission l'action sociale et de bienfaisance, ainsi que les membres des nouvelles sections Casa-Tanger-Safi.

A cet effet, le Club a profité de l'occasion pour rendre hommage à quelques intervenants.

Programmée à l'occasion du 42ème anniversaire de la Marche Verte, cette édition partira d’Abidjan en passant par le Sénégal, la Mauritanie et le Mali avec au programme plusieurs activités sociales et caritatives.



Athlétisme



A l'occasion de l’organisation de la dixième édition du Meeting international Mohammed VI d’athlétisme de Rabat, étape de la Ligue de diamant prévue le 16 juillet 2017, la Fédération Royale marocaine d’athlétisme (FRMA) tiendra, à son siège, une conférence de presse pour la présentation de cette édition, et ce le vendredi 19 mai courant à partir de 15h30, indique la FRMA.



Course



Quelque 2.000 coureurs ont disputé la première édition des 15 km de Mazagan qui s'est déroulée ce week-end au sein du nouveau Pole Urbain de Mazagan, indiquent mardi les organisateurs.

Deux courses ont été programmées lors de cette compétition : 15 km de mazagan correspondant aux valeurs environnementales et 5 km découverte pour initier les jeunes à la course à pied ainsi qu'une course nature, précise Everest conseil dans un communiqué parvenu à la MAP.

A l'issue de cette manifestation, organisée sous l'égide de la province d'El Jadida, des prix ont été remis aux vainqueurs.