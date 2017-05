Divers sportifs

Athlétisme



La ville d'Agadir accueillera du 16 au 18 mai courant le championnat national universitaire d'athlétisme.

Cette 23ème édition est organisée par la Fédération Royale marocaine du sport universitaire, en partenariat avec l'Université Ibn Zohr.

Elle verra la participation d'étudiants des différentes universités du Royaume et servira d'opportunité pour choisir la sélection nationale qui prendra part à l'Universiade d'été 2017 à Taïwan, indique un communiqué des organisateurs. Les épreuves de ce championnat se dérouleront au stade Al Inbiaat de la capitale du Souss.



Equitation



La 18ème édition du Trophée Hassan II de Tbourida, comptant pour le championnat du Maroc des arts équestres traditionnels, aura lieu du 15 au 21 mai au Royal club Equestre et Tbourida de Dar Es-Salam à Rabat, indique la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition mettra en lice 24 troupes "Sorbas", dont 18 Seniors (17 ans et plus) et 6 Juniors (entre 12 et 16 ans).

Ces troupes se sont qualifiées après des concours régionaux et inter-régionaux dans plus de 20 villes du Maroc. Les étapes régionales des concours de Tbourida ont duré quatre mois avec la participation de 322 troupes représentant les différentes régions du Royaume.



Polo



L'équipe de la Garde Royale a remporté le tournoi international de la Garde Royale de polo, organisé les 6 et 8 mai à Rabat, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

L'équipe de la Garde Royale s'est adjugé le titre de cette édition après sa victoire face au club françaisde Palmeraie sur le score de 6 à 4 en finale lundi à Rabat. La 3e place de cette compétition est revenue à Jnane Ammar de Marrakech vainqueur en match de classement face à son adversaire suisse par 4 à 3.