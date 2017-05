Divers sportifs

Championnat D2



Voici le programme de la 28è journée de la Botola Maroc Telecom D2 de football:

Dimanche à 16h00 : CAYB-MAS, IZK-RAC, JSM-WST, OD-RBM, RB-USK, RCOZ-USMAM, WAF-ASS et UST-MCO.



Ligue de diamant



Voici le programme de l'édition 2017 de la Ligue de diamant, qui a débuté vendredi à Doha :

5 mai: Doha (Qatar), 13 mai: Shanghai (Chine), 8 juin: Rome (Italie), 15 juin: Oslo (Norvège), 18 juin: Stockholm (Suède), 1er juillet: Paris (France), 6 juillet: Lausanne (Suisse), 9 juillet: Londres (Grande-Bretagne), 16 juillet: Rabat (Maroc), 21 juillet: Monaco et 20 août: Birmingham (Grande-Bretagne).

Finales: 24 août: Zurich (Suisse) et 1er septembre: Bruxelles (Belgique).

A noter que la Ligue de diamant a adopté cette année une nouvelle formule pour accroître son attractivité. Les 12 premiers meetings portant le label "Ligue de diamant" serviront désormais de qualifications pour les deux finales, le 24 août (Zurich) et le 1er septembre (Bruxelles).

Les huit premiers de chaque épreuve se verront attribuer des points (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1), lors des 12 réunions qualificatives de la saison et tout sera ensuite remis à zéro pour les finales, où il faudra donc s'imposer pour remporter chacune des 32 disciplines au programme (16 chez les hommes, 16 chez les dames).

Auparavant, la formule championnat s'étendait jusqu'aux "finales", où les points étaient doublés, avec le risque toutefois de voir des vainqueurs déjà désignés avant l'ultime rendez-vous et donc d'en diminuer l'intérêt.

Chaque athlète victorieux dans une des 32 disciplines touchera un chèque de 50.000 dollars. Au total, la dotation pour les finales de la "Ligue de diamant" s'élèvera à 3,2 millions de dollars.



Triathlon



Cinq triathlètes marocains prendront part aux championnats d’Afrique et arabe Open de triathlon, ce week-end à Hammamet en Tunisie, sous le signe "Swim srtong, bike fast and run to win", annonce la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT).

Conduite par M. Majid Amehroq, vice-président de la FRMSPT et directeur du triathlon international de Larache, la délégation marocaine sera composée de Badr Siwane, leader du classement africain, Nabil Kouzkouz, Amine Farih, Nouamane Serghini (première convocation en équipe nationale ) et de Karima Kanoune, a précisé le communiqué.

Des triathlètes représentant une quinzaine de pays sont attendus à ces championnats, dont le programme comporte pour la première fois une compétition de paratriathlon, ajoute la même source.

En marge de ces joutes africaine et arabe, la présidente de la FRMSPT et vice-présidente de l’Union africaine de triathlon Mme Nezha Bidouane, prendra part à la réunion du bureau exécutif de l’instance sportive continentale, souligne la FRMSPT.

Par ailleurs, Abderrahmane Zaâri Jabiri, Karima Kanoune et Mariem Rahmouni étudiante à l’Institut Royal de la formation des cadres Moulay Rachid à Maâmoura participent à un stage organisé par la Fédération internationale de triathlon (ITU) du 4 au 9 courant à la même ville, ajoute le communiqué.