Divers sportifs

Tennis



L’Australienne Daria Gavrilova a validé, mercredi, son billet, pour les quarts de finale de la 17è édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis, épreuve du circuit WTA, dotée de 226.750 dollars US. Gavrilova, N.27 mondiale, s’est qualifiée pour ce tour, en venant à bout de la Belge Elise Mertens en deux sets 6-2, 6-1.

Au tour des quarts, l’Australienne devait affronter l’Italienne Sara Erranin, vainqueur de l’Américaine Alison Riske, N.8 mondiale en trois sets, 7-6 (9/7), 6-7 (4/7), 6-2.

Organisée par la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT) et l'Union sportive des cheminots du Maroc (USCM) pour la deuxième année consécutive à Rabat, cette compétition, qui se tient jusqu’au 6 mai sur les courts de l'USCM, connaît la participation de 48 joueuses de 25 pays (32 aux épreuves simples et 16 aux épreuves doubles).



Régate



La 3ème Régate Internationale de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan (Série Optimist), se tiendra à Agadir du 8 au 12 mai, à l'initiative du Yacht Club d’Agadir, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Organisée sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de voile, cette édition verra la participation de quelque 70 pratiquants représentant l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la France, l’Espagne, le Bahreïn, les Emirats arabes unis et le Maroc, ajoute la même source. Concernant la programmation de ce rendez-vous sportif international, la matinée du 8 mai sera consacrée aux entraînements et à la prise de connaissance du parcours de la course, alors que la cérémonie d’ouverture aura lieu durant la soirée.

La compétition officielle débutera à compter du 9 mai à partir de 11h00, tandis que la cérémonie de clôture et la remise des prix auront lieu le 12 mai, précise le communiqué.



Equitation



Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, la Garde Royale organise en commémoration du 60-ème anniversaire des relations maroco-suisses, les 6 et 8 mai, un tournoi international au Polo Club de Souissi à Rabat.

Prendront part à cet événement sportif, initié sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de polo, quatre équipes représentant trois pays, à savoir la France, la Suisse et le pays hôte, le Maroc, indique un communiqué de la Garde Royale.

Le tournoi, dont l'accès est gratuit, se jouera selon la formule de championnat, poursuit le communiqué, précisant que la cérémonie d'ouverture, suivie des demi-finales, aura lieu le samedi 6 mai, alors que le match de classement, suivi de la cérémonie de clôture, aura lieu le lundi 8 mai.



Congrès



La 8è édition du Congrès national du sport et du Prix Moulay El Hassan des grands jeux universitaires a été lancée, mercredi au siège de l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) relevant de l’Université Hassan 1er de Settat.

Organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI par l'Association "Maroc Sports", cette 8è édition réunit dans le cadre du congrès national du sport, des experts des écoles publiques nationales et des universités internationales ainsi que des invités de marque pour le partage d’expérience, des connaissances et d’opinions autour de la thématique "Busines dans le domaine sportif", a fait savoir le directeur de l’ENCG Settat, Abdelaziz Fassouane, à l'ouverture de cet événement.

Pour sa part, le président de l'Université Hassan Ier, Ahmed Nejemeddine, a indiqué que ce congrès national du sport sera suivi par des tournois sportifs réunissant plus de 700 étudiants représentant 20 universités nationales et internationales pour des compétitions individuelles et collectives dans différentes disciplines, dans le cadre du Prix Moulay El Hassan des grands jeux universitaires.

Ces deux événements qui se poursuivront jusqu’au 7 mai verront la participation de la Côte d’Ivoire et de la Russie comme invités d’honneur.