Divers sportifs

UAFA



Le président de l’Union arabe de football (UAFA), le Prince Tourki Ben Khaled Ben Fayçal Al Saoud est arrivé, mardi à Casablanca, pour une visite officielle au Maroc.

Accompagné de Said Jamaan, secrétaire général de l’UAFA, le Prince Tourki Ben Khaled Ben Fayçal Al Saoud a été reçu à l’aéroport international Mohammed V par le président de la Fédération Royale marocaine de Football (FRMF), Faouzi Lakjaa, indique un communiqué de la Fédération.

Lors de cette visite, le président de la FRMF et son homologue de l’UAFA procéderont à l’examen des moyens devant permettre de renforcer la coopération entre les deux instituions dans la perspective du développement des relations bilatérales au service du football dans les pays arabes.



Judo



Les judokas représentant les clubs de Salé ont dominé le championnat régional individuel juniors garçons et filles disputé dimanche à la salle omnisports Hay Salam de Salé, indique la Ligue Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, organisatrice de la compétition.

Ainsi, huit combats ont été disputés dans la catégorie juniors garçons remportés par Saad Rassim (ESS-Salé/-55kg), Chorfi Sultan (Qods Salé/-60kg), Ismail Oussmih (ESS Salé/-66 kg), Safouane Boutit (Alassad Salé/-73 kg), Mohamed Benomari (ESS Salé/-81 kg), Walid Boukhriss (Alassad Salé/-90 kg), Otmani Ayman (ALT-Temara/-100kg) et Zouhair Esseryry (ASS Salé/+100kg).

Chez les juniors filles, les sept finales disputées ont été remportées par Maroua Elalami Elidrissi (Stade Marocain Rabat/-44kg), Amal Fadili (ESS Salé/-48 kg), Hibat Allah Tahiri (Achourouk Temara/-48 kg), Wissal Fadili (ESS Salé/-52 kg), Meryem Baala (MCS Salé/-57 kg), Khadija Mansouri Azzouzi (AFS Salé/-63kg), Hanane Bouidia (FUS Rabat/-70kg) et Oumaima Tiazza (Asserag Salé/+70kg).



Golf



Les Championnats du Maroc amateurs se sont disputés 22 et 23 courant dernier au Royal Golf de Dar Es Salam à Rabat. Ils ont connu un succès exceptionnel puisque plus de 200 participants se sont inscrits et seuls moins de 150 d’entre eux ont été retenus, d’excellentes performances ont été réalisées dans chacune des catégories considérées.

Voici les résultats dans chacune

des catégories.

Hommes

Seniors : Champion : Mansouri Reda (Tony Jaecklin Casa) 80/80 : 160 et vice champion : Lahjouji Hicham (Tony Jaecklin Casa) 81/80 : 161

Mid amateurs : champion : Channane Abdelali (Tony Jaecklin Casa) 81/74 : 154 et vice-champion : Mansouri Reda (Tony Jaecklin Casa) 80/80 : 160

Amateurs : champion : Ouahmane Saïd (Royal Golf de Cabo Negro) 75/75 :150 et vice-champion : Channane Abdelali (Tony Jaecklin Casa) 81/74 :154

Dames

Seniors : championne : Bellamine Rajaa (Palm Golf Casa) 109/93 : 199 et vice championne : Cherkaoui Rajaa (R.Golf El Jadida) 109/113 :222

Amateurs : championne : Kabouri Sanaa après Play Off (R.G. D.E.S.) 89/93 :182 et vice-championne : Bakri Salwa après Play Off (R.G.A.M.) 95/87 :182

Pour rappel, Antoine Maes du R.G.D.E.S. chez les amateurs et Cyrille Kerinec du Tony Jaecklin Casablanca chez les Mid amateurs ont reçu un prix honorifique.

Des championnats d’excellent niveau ont vu une grande affluence, ce qui montre le dynamisme du golf national.

La Fédération Royale marocaine poursuit sa politique tous azimuths de développement du golf marocain.