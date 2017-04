Divers sportifs

Golf



Les golfeurs Mansouri Reda et Bellamine Rajaa ont remporté les championnats du Maroc amateurs (séniors) disputés ce week-end au Royal Golf de Dar Es Salam à Rabat, indique la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG).

Reda (Tony Jaecklin Casa) a signé un score de 160 suivi de Lahjouji Hicham (Tony Jaecklin Casa) auteur d'un score de 161.

Chez les dames, Rajaa (Palm Golf Casa) a cumulé un score de 199 suivie en 2e place de Cherkaoui Rajaa (Royal Golf El Jadida) auteur d'un score de 222.

Outre la catégorie séniors, les championnats du Maroc ont été disputés dans les catégories mid-amateurs, amateurs (hommes et dames) "Les championnats du Maroc amateurs ont connu un succès exceptionnel puisque plus de 200 participants se sont inscrits et seuls moins de 150 d'entre eux ont été retenus, d’excellentes performances ont été réalisées dans chacune des catégories considérées", souligne le communiqué.

"Des championnats d’excellent niveau qui ont vu une grande affluence, ce qui montre, s’il en était besoin, le dynamisme du Golf national", ajoute la FRMG.



Jeux islamiques



Le Maroc participera aux 4es Jeux de la solidarité islamique prévus du 12 au 22 mai à Bakou en Azerbaïdjan, indique lundi le Comité national olympique marocain (CNOM).

Les couleurs nationales seront défendues par 145 sportifs dans 13 disciplines à savoir: l'athlétisme (33 athlètes), le para-athlétisme (8), la boxe (13), le football (31), l'haltérophilie (11), le handball (19), le judo (16), la lutte (11), la natation (8), le taekwondo (22), le tennis (3), le tir sportif (2) et le volleyball (19).

La délégation marocaine sera composée de 60 encadrants et reliera Bakou à partir du 5 mai en quatre groupes. Un total de 57 nations seront représentées.

Le CNOM, le ministère de la Jeunesse et des Sports et les Fédérations sportives concernées ont tenu plusieurs réunions de coordination en vue d'une préparation adéquate, ainsi que la mise en place des conditions nécessaires à cette participation.

Lors de la 3e édition, disputée en 2013 à Palembang en Indonésie, le Maroc avait occupé la 6e place au classement général.



Polo



Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, la Garde Royale organise en commémoration du 60-ème anniversaire des relations maroco-suisses, les 6 et 8 mai prochain, un Tournoi international au Polo Club de Souissi à Rabat.

Prendront part à cet événement sportif, initié sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de polo, quatre équipes représentant trois pays, à savoir la France, la Suisse et le pays hôte, le Maroc, indique un communiqué de la Garde Royale.

La manifestation donnera l'occasion au grand public de vivre, dans un cadre des plus agréables, des moments passionnants de sport où se mêlent courage, noblesse et dextérité, ajoute le communiqué.

Le tournoi, dont l'accès est gratuit, se jouera selon la formule de championnat, poursuit le communiqué, précisant que la cérémonie d'ouverture, suivie des demi-finales, aura lieu le samedi 6 mai, alors que le match de classement, suivi de la cérémonie de clôture, aura lieu le lundi 8 mai.