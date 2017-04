Divers sportifs

Rabat-Vélo



La 8ème édition de "Rabat Vélo", une manifestation cycliste axée sur l'écologie et la santé, aura lieu le 30 avril courant à Rabat, a annoncé jeudi l'Association nationale femme, activité physique et sport (ANFAPS), initiatrice de cet événement. Placée sous la présidence d'honneur de SAR la Princesse Lalla Meryem sous l’égide de la Fédération royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), cette activité est ouverte aux amateurs de la bicyclette, âgés de six ans et plus, a indiqué l'ANFAPS dans un communiqué.

Elle se déroulera sur un circuit fermé au boulevard Mohammed V de Rabat, avec l'ambition de sensibiliser sur l’importance de l’activité physique régulière en tant que moyen efficace de prévention contre les maladies, a précisé le communiqué. Cet événement sportif plaide également en faveur du respect des usagers du vélo sur les routes et de la mise en place de structures adaptées aux personnes à besoins spécifiques dans les espaces publics, selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé concernant la pratique sportive et sa relation avec l’épanouissement physique et mental de l’être humain.



Sports équestres



Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, la Garde Royale organise l'édition 2017 de son Concours officiel de saut d'obstacles du 28 au 30 avril courant à la Carrière Hassan II au Mechouar à Touargas. Cet événement connaîtra la participation des plus éminents cavaliers des clubs nationaux affiliés à la Fédération Royale marocaine des sports équestres, indique un communiqué de la Garde Royale.

"Devenu un rendez-vous incontournable de tous les amoureux du noble compagnon de l'homme, ce concours officiel de saut d'obstacles verra le déroulement de 15 épreuves, dont le point d'orgue sera le prestigieux Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", précise le même communiqué.