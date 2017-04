Divers sportifs

Vente tickets WAC/RCA



La vente des billets pour le compte du derby qui opposera les équipes du Wydad et du Raja de Casablanca, le 23 avril prochain au Complexe sportif Mohammed V, démarrera de 8h jusqu'à 20h30 le jeudi 20 avril et se poursuivra jusqu'au samedi. 24 guichets ont été mis en place en vue de permettre aux supporters d’acheter leurs billets dans de bonnes conditions.

Dans un communiqué, le comité d’organisation exhorte les supporters à acheter les billets directement des guichets, mettant en garde contre leur achat au marché noir. Chaque billet se vendant de façon singulière et est identifié grâce à un code barre qui réfère à un siège bien déterminé. Chaque supporter a le droit d’acheter trois tickets maximum tout en présentant sa carte d'identité nationale. En outre, le comité d’organisation demande aux supporters de ne pas se déplacer au stade le jour du match sans un billet au préalable, les guichets étant fermés ce jour-là.



Mise à jour D1



L'Ittihad de Tanger s'est imposé sur sa pelouse et devant son public face à l'Olympic de Safi par la plus petite des marges (1-0), mercredi en match de la mise à jour de la 22è journée de Botola Maroc Télécom D1 de football. L'unique réalisation des Tangérois a été inscrite par le Bosniaque Enes Sipovic à la 56è minute de jeu.

Cette victoire permet au club du Détroit de remonter à la 5è position avec 38 points, une unité derrière la Renaissance de Berkane (4è), alors que l'Olympic Safi stagne à la 7è place avec 30 points.



Mise à jour D2



L'Union Ait Melloul (USMAM) a été contrainte au partage des points, mercredi sur sa pelouse, face au Moghreb de Fès (0-0), en match de la mise à jour de la 23è journée de Botola Maroc Telecom D1 de football.

Au classement, l'USMAM reste 12ème (29 pts). Le MAS rejoint le Widad de Témara à la 9ème place (31 pts). Cette rencontre a été reportée en raison de l'engagement du MAS en Coupe de la Confédération africaine (CAF). Le club fassi a été éliminé par le FUS de Rabat en 16e de finale bis.