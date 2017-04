Divers sportifs

27 entreprises espagnoles au SIAM 2017



Vingt sept entreprises espagnoles présentent leurs offres de produits, technologies et services agricoles lors de la 12ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM2017) qui se tient jusqu’au 23 avril à Meknès, a annoncé l'Institut espagnol du commerce extérieur (ICEX), qui organise la participation espagnole à ce grand événement.

Le pavillon espagnol, érigé sur une superficie de 432 mètres carrés, permet aux 27 entreprises espagnoles de montrer une large gamme de technologies agricoles en matière d'irrigation, des serres et protection des cultures, des technologies post-récolte, d'emballage, de sécurité alimentaire, etc.

Sur les 27 entreprises, dix participent pour la première fois à ce Salon, alors que le reste sont des habituées du SIAM, selon la même source qui organise pour la huitième année consécutive la participation espagnole au Salon.





26 entreprises françaises au SIAM 2017



La France, qui est l’un des premiers partenaires du Maroc, que ce soit en tant que client, fournisseur, bailleur de fonds ou encore investisseur, est présente au SIAM 2017 à travers 26 entreprises et organismes de tous secteurs agricoles et agroalimentaires, répartis sur un espace de plus de 500 m². Le Pavillon France y est organisé pour la 9ème année consécutive par Business France, en partenariat avec la CFCIM (Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc).

Le SIAM permettra aux entreprises françaises exposant sur le Pavillon France de présenter une grande diversité d’équipements, de produits, et d’activités dont plusieurs très innovantes, dans de nombreux secteurs agricoles et agroalimentaires : horticulture, pépiniéristes fruitiers et viticoles; équipements et services pour l’arboriculture et les fruits et légumes, analyse de données agricoles; génétique bovine et ovine, reproducteurs, animaux vivants; équipements et services pour l’élevage, hygiène, nutrition animale, méthanisation; équipements laitiers; équipements de pasteurisation de jus de fruits, tonnellerie, eau minérale ainsi que bioanalyses.