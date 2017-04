Divers sportifs

Tour cycliste

du Maroc



Le Marocain Mraouni Salahedine, sociétaire de l'équipe Cartucho-es (Koweït), a remporté la 6ème étape du 30ème Tour cycliste du Maroc, disputée mercredi entre Nador et Oujda sur 161 km. Mraouni a parcouru cette étape en 03h52:39 devançant au sprint final, Tybor Patrik de l’équipe Dukla Banska Bystrica (Slovaquie) et le Marocain El Afi Othmane de Maroc régional Sud (équipe espoir) avec un chrono de 03h54:11.

Au terme de cette étape, le Russe Kirill Pozdnyakov qui a remporté la 4ème étape, a perdu le maillot vert en faveur de l’Américain Koeugh Leuke, d’United Health Care Professionnel Cycling.

Le jeune cycliste marocain Anass Ait El Abdia a gardé, lui, le maillot jaune décroché à l’issue de la troisième étape.

Le maillot rose (meilleur jeune) reste également en possession du Français Journiaux Axel de même que celui blanc à pois rouges, réservé au champion du Grand Prix de la montagne, dit aussi meilleur grimpeur, détenu par le Croate Rumac Josip de l’équipe Synergy Baku Cycling Project (Azerbaidjan). Cette compétition, organisée par la Fédération Royale marocaine de cyclisme sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, réunit cette année 120 coureurs représentant 20 équipes d'Afrique, d'Europe et des Amériques.

La 7ème étape devait relier hier Guercif à Fès (184.5 km).



Junior Tour de golf



Le golfeur Amine El Kherraz a remporté la deuxième étape du Junior Tour, organisée les 8 et 9 avril par la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), au Royal Golf de Benslimane, indique la FRMG. El Kherraz qui joue au Palm Golf de Casablanca a signé un score de 142, suivi de Dahane Soufiane (Royal golf El Jadida) auteur de 144.

Outre la catégorie juniors, cette étape a connu la programmation d’épreuves pour enfants, poussins, benjamins, minimes et cadets. Ont pris part à cette 2ème étape plus d'une centaine de jeunes golfeurs et golfeuses représentant 15 golfs de toutes les régions du Royaume, à savoir Palm Golf de Casa et de Marrakech, Royal Golf d’El Jadida, Royal Golf d’Anfa Mohammedia, Royal Golf de Marrakech, Royal Country Club de Tanger, Royal Golf de Dar Es Salam, de Saadia Med Golf, Royal Golf d’Agadir, Tony Jaecklin de Casablanca, Casa Green Golf, Oued Fès Golf, Golf de l’Océan d’Agadir et le club hôte du Royal Golf de Benslimane. Cette étape a connu "un succès remarquable à mettre au crédit de la FRMG et des écoles de golf des clubs du Maroc qui grâce à leurs efforts conjugués parviennent à faire du golf un sport en plein développement", souligne la fédération.



Boxe



La Fédération Royale marocaine de boxe tient à féliciter le docteur Moustahsane Mohamed à l’occasion de l’obtention de la certification ITO instructeur AIBA.

Le docteur Moustahsane Mohamed a réussi, mercredi 12 avril 2017, à décrocher la certification ITO instructeur AIBA, devenant ainsi le premier Marocain, Arabe et Africain à obtenir cette certification. Ce qui permet désormais au docteur Moustahsane Mohamed d’enseigner aux officiels désirant obtenir la certification ITO, et de l’accorder au plus méritant.