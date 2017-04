Divers sportifs

Tour du Maroc



Le Britannique Hetherington Ben a remporté la 5ème étape du 30ème Tour cycliste du Maroc, disputée mardi entre Al Hoceima et Nador sur 155 km, sans qu'un changement ne s'opère au niveau des maillots.

Ben, qui évolue au sein de l'équipe koweïtienne de Memil Pro Cycling, a parcouru la distance en 03h49:09 devançant au sprint final Shumov Nikolai, sociétaire de l’équipe Gallina Colosio Eurofeed (Italie) et le Marocain Makhchoun Mounir de l’équipe VIB Bikes (Bahreïn). A l’issue de cette étape, marquée par des difficultés liées au relief difficile entre Bni Bouayach et Kassita, aucun changement n’a été enregistré en ce qui concerne les maillots.

Le Russe Kirill Pozdnyakov qui a remporté la 4-ème étape, la plus difficile de la compétition, disputée lundi entre Oued Laou et Al Hoceima (191,5 km), a conservé le maillot vert à l’issue de l’étape Al Hoceima-Nador.

Le jeune cycliste marocain Anass Ait El Abdia a, lui aussi, gardé le maillot jaune.



Stage de sauvetage



Sous l’égide de la Confédération africaine de sauvetage, la Fédération Royale marocaine de plongée et d’activités subaquatiques et l’Académie africaine de sauvetage organisent jusqu’au 15 avril courant au Centre Narjisse de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales formation-éducation, le 1er stage international d’instructeurs de sauvetage, encadré par Harald Vervaeke, secrétaire général de la Fédération internationale de sauvetage (ILS) et expert en la matière.

Consciente de la situation alarmante de la noyade au Maroc et dans l’Afrique et la qualification si précieuse des sauveteurs aux plages, aux piscines et tout autre lieu ou nos citoyens sont confrontés à la mort à cause de la noyade, la Fédération Royale marocaine de plongée et d’activités subaquatiques a opté pour accueillir ce stage de formation qui participera sans doute à sauver des vies et à créer des milliers de postes d’emplois.

Ce stage sera sanctionné par un examen écrit et pratique et verra la remise des diplômes d’instructeurs internationaux de sauvetage de la Fédération internationale de sauvetage.



Marathon des sables



L’athlète marocain Rachid El Morabity, quadruple vainqueur et triple tenant du titre, s’est imposé, mardi, lors de la troisième étape du 32ème Marathon des sables (MDS), organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI (07 - 17 avril), dans le Sud du Maroc.

A l’issue d’une étape chronométrée de 31,6 km, courue entre Rich Mbirika et Nord El Maharch, El Morabity s’est imposé en 02h33min14sec, devançant son frère cadet Mohamed (02:34.25), et son compatriote, Abdelaziz Baghazza (02:34.26).

Chez les dames, c’est la Suédoise Elisabet Barnes, vainqueur en 2015, qui a remporté la troisième étape.

Barnes qui, cette saison, a réalisé sa troisième victoire en autant d’étapes, a bouclé les 31,6 km en 03h13min07sec.





Watzke : Dortmund ne cèdera pas au terrorisme



L'équipe de foot de Dortmund, qui a repris l'entraînement au lendemain de l'attentat l'ayant visée, va montrer qu'elle ne cède pas "face au terrorisme", a annoncé mercredi le patron du club allemand Hans-Joachim Watzke sur Twitter.

"Je viens d'en appeler à l'équipe dans le vestiaire, qu'elle montre à la société que nous ne cédons pas face au terrorisme", a-t-il dit selon le compte officiel du Borussia Dortmund.



L'opération de Bartra s'est bien passée



L'opération de Marc Bartra, le défenseur blessé dans l'attaque à l'explosif contre le bus de Dortmund mardi, s'est bien passée, a indiqué mercredi le président du Borussia Reinhard Rauball.

"Nous avons appris que tout s'est bien passé", a assuré le dirigeant à la télévision n-tv dans la foulée de l'opération du poignet subie dans la nuit par l'Espagnol.

Bartra a été blessé dans la triple explosion qui a visé le bus du Borussia qui conduisait l'équipe mardi vers le stade, pour disputer un quart de finale de Ligue des champions contre Monaco.

Le match devait avoir lieu hier. Marc Bartra ne pourra pas y participer.



La piste islamiste

examinée par la police



La police examinait mercredi la piste islamiste dans l'enquête sur l'attaque qui a visé le bus du club de football de Dortmund avant un match de Ligue des champions, ont indiqué plusieurs médias allemands, une lettre de revendication évoquant l'engagement allemand contre le groupe Etat islamique.

Selon le journal Süddeutsche Zeitung, les chaînes WDR et NDR ainsi que l'agence DPA, la lettre retrouvée sur les lieux est écrite "au nom d'Allah, le clément le miséricordieux", évoque la participation de l'Allemagne à la coalition contre l'EI ainsi que l'attentat sur un marché de Noël de Berlin en décembre.

Le parquet fédéral, qui est compétent en matière de terrorisme, a lui annoncé mercredi matin avoir pris en main l'enquête sans pour autant indiquer quelle piste il privilégiait.

Une conférence de presse devait avoir lieu hier à la mi-journée à Karlsruhe (ouest).

Selon la Süddeutsche Zeitung, les enquêteurs restent très prudents quant à cette piste islamiste.

"Il est possible que ceux qui ont commis l'acte ont voulu créer une fausse piste", écrit le journal.