Divers sportifs

Equitation



Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, la Garde Royale organise l'édition 2017 de son concours officiel de saut d'obstacles du 28 au 30 avril courant à la Carrière Hassan II au Méchouar à Touargas.

Cet événement connaîtra la participation des plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération Royale marocaine des sports équestres, indique un communiqué de la Garde Royale.

"Devenu un rendez-vous incontournable de tous les amoureux du noble compagnon de l'homme, ce concours officiel de saut d'obstacles connaîtra le déroulement de 15 épreuves dont le point d'orgue sera le prestigieux Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L'assiste", précise le communiqué.



Triathlon



Les triathlètes marocains Nabil Kouzkouz et Amine Farih ont remporté respectivement les médailles d'or et de bronze dans la catégorie juniors à l'issue de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique et du cinquième championnat arabe open de triathlon (ATU Sprint) disputés les 7 et 8 avril à Charm El-Cheikh en Egypte. Kouzkouz s'est offert le métal jaune en 1h. 03m 50 sec surclassant le Jordanien Kareem Othmane (1:06.10), alors que son compatriote Amine Farih s'est adjugé le bronze avec un chrono de 1:07.04.

Farih avait remporté l'année dernière la médaille d'argent dans la même catégorie.

Chez les filles (U 16 ans), la Marocaine Karima Kanoune s'est classée cinquième.

L'équipe marocaine était également composée de Zakaria Hssiki, médaillé de bronze l'année précédente dans la catégorie (U23) et d’Othmane Safi.