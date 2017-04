Divers sportifs

K.B

Les courts du Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA) ont été de bon augure pour l’équipe nationale de tennis qui a disputé, les 7, 8 et 9 avril le premier tour du groupe 2 de la zone Europe-Afrique de la Coupe Davis. Les Nationaux se sont imposés face à leurs homologues de la Lettonie par trois victoires à deux.Lors des deux simples du premier jour, Amine Ahouda a pris le dessus sur Mikelis Libietis (6-3, 4-6, 6-3, 6-2) alors que Reda El Amrani s’est imposé face à Martin Podzus (6-4, 7-6(8), 6-4). Lors du match de vendredi, les Lettons ont réduit l’écart en s’imposant par trois sets à un. Samedi, la délivrance est venue grâce à Reda Lamrani qui, malgré sa blessure, est arrivé au bout de son adversaire par trois sets à zéro ( 6/2, 6/2, 6/3).Au cours du dernier match, alors que le Maroc menait par 4-1 et que l’essentiel était assuré, une blessure a contraint à Amine Ahouda à abandonner au terme du premier set.Suite à ce résultat, Mehdi Tahiri a exprimé sa satisfaction, déclarant que malgré cette victoire, un grand travail reste encore à faire.Samedi soir, au Palmeraie Palace Marrakech, le ring du chapiteau principal a vibré au rythme du Championnat du monde de boxe anglaise WBF. Un événement auquel ont pris part trois Marocains, dont deux disputant des titres continental et mondial.Ainsi, dans la catégorie des Super Léger, pour le titre de champion d’Afrique ABU, le Marocain Mohamed Marcouchi s’est imposé en 12 rounds face au Ghanéen Shérif Quaye. Un combat où le suspense a duré jusqu’au bout, sachant que les deux boxeurs ne comptent dans leurs carrières professionnelles qu’une seule défaite chacun.Dans l’autre combat, comptant pour le championnat du monde WBF, le Marocain Rachid Jkitou (26 combats, 26 victoires), n’a eu besoin que de trois rounds pour venir à bout de son adversaire, l’Américain Shawn Miller par KO.Le Tour cycliste du Maroc, inscrit dans le calendrier de l’UCI Africa Tour, est une compétition de haut niveau, a affirmé dimanche Antonio Michele Pagliara, commissaire international et président du jury.« La course et le circuit de la 30-ème édition sont d’un grand niveau", a souligné M. Pagliara dans une déclaration à la MAP, en marge du coup d’envoi de la 3-ème étape de cette course reliant Tanger à Martil (145,1 km).Après avoir souligné la beauté du paysage tout au long du circuit, le président du jury s’est félicité de la « grande passion» pour ce sport dans le Royaume, un atout pour la réussite de cette manifestation sportive.Il s’est également réjoui de «l’ambiance familiale et sportive» qui caractérise le Tour du Maroc.M. Pagliara a tenu à préciser que toutes les conditions techniques sont réunies pour garantir la continuité du Tour cycliste du Maroc et le développer davantage.Pour rappel, le Russe Kirill Pozdnyakov a remporté la première étape disputée vendredi entre Benslimane et Kénitra sur une distance de 148,7 km avec un chrono de 3h 31min 51sec alors que la deuxième est revenue à l'Américain Keough Luke (03h 36:38).L'étape la plus longue et la plus difficile du circuit est celle liant Oued Laou à El Hoceima (191 km). Inscrite dans le calendrier de l’UCI Africa Tour, cette compétition, organisée par la FRMC sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, réunit cette année 120 coureurs représentant 20 équipes d'Afrique, d'Europe et des Amériques.