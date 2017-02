Divers sportifs

Championnat D2

Le championnat de seconde division se poursuivra ce samedi pour le compte de la 17ème journée. Ci-dessous, le programme des matches avec arbitres :

ASS-MCO (Jalal-Jiyed), USK-USMAM (Mohamed Slimane), WAF-RBM (Abdelouahed Fatihi), RB-WST (Mohamed Bellote), UST-RAC (Reddad Daki), RCOZ-MAS (Karim Sabry), OD-CAYB (Mohamed El Allam) et JSM-IZK (Azizi Badr).

A noter que le coup d’envoi de l’ensemble des matches sera donné à partir de 14h30.



Match amical

L’ équipe nationale U18 a tenu en échec (0-0) son homologue portugaise, jeudi au Stade National de Jamor (Lisbonne), lors du deuxième match amical qui a opposé les deux formations.

La première confrontation entre les deux sélections, disputées mardi dernier au stade municipal José Martins Vieira (Cova Da Piedade) à Lisbonne s’est achevée à l’avantage des Portugais qui s’étaient imposés sur le score fleuve de 4 à 0.



Jeux paralympiques

Près de 500 sportifs représentant 45 associations et clubs prendront part à la 4è édition des Jeux paralympiques nationaux, qui aura lieu à Rabat et Salé en cette fin de semaine.

Présentant le programme de cette édition lors d'une conférence de presse, jeudi à Rabat, le président de la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes handicapées (FRMSPH), Hamid El Aouni, a souligné que cette 4è édition des Jeux paralympiques nationaux s'inscrit dans la stratégie de la fédération visant notamment à sensibiliser les personnes à besoins spécifiques à l'importance du sport et à faciliter leur intégration sociale. Il a en ce sens souligné l'impact des performances positives réalisées par les sportifs nationaux à besoins spécifiques dans les compétitions internationales sur l'élargissement de la base des pratiquants ce ces sports.

"La base des pratiquants des sports pour handicapés s'élargit d'année en année, au regard des résultats positifs des sportifs nationaux dans des compétitions de haut niveau, telles les Jeux paralympiques de Rio de Janeiro, au Brésil, où ils ont réussi à décrocher 7 médailles, pointant ainsi à la 33 place sur un total de 165 pays", a-t-il dit. Cette édition comprendra 9 épreuves et sera répartie entre Rabat et Salé, a relevé le président de la FRMSPH, expliquant que les épreuves de natation auront lieu au Centre national Mohammed VI des handicapés (CNMH) alors que celles de tennis en fauteuil roulant se disputeront à l'Institut Royal de formation des cadres de la jeunesse et des sports Moulay Rachid à Salé. La ville de Rabat abritera les compétitions de para-athlétisme, de tennis de table, de dynamophilie, de boccia, de football des sourds, de volley-ball en fauteuil roulant et de volley-ball handisport, a-t-il-ajouté, notant que cette édition sera marquée par la présence de 50 bénévoles et de 120 encadrants techniques et administratifs.