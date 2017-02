Divers sportifs

Utra Trail Chaouen



La 2ème édition de l'Ultra Trail Chaouen se tiendra, du 9 au 12 mars au départ de Chefchaouen et au détour du Parc national Talassemtane, à l'initiative de l’Association "Montagne verte-sport et développement".

La 1ère édition de ce premier événement sportif en montagne au Nord du Maroc avait réuni, à travers ses 150 km de sentiers, plus de 300 coureurs mettant en valeur le potentiel de la ville de Chefchaouen, enregistrée par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité, et faisant découvrir une remarquable biodiversité de la région, a indiqué un communiqué des organisateurs.



Marathon de Rabat



Des athlètes de haut niveau sont attendus le 5 mars prochain à Rabat pour prendre part à la 3e édition du Marathon international de la capitale.

La première édition du Marathon international de Rabat, tenue en avril 2015, a connu la participation de 7.000 athlètes de 13 pays, contre 10.000 en 2016.

La nouveauté de cette édition sera la programmation d'une course de 11 km pour les amateurs, outre les deux boucles du parcours pour le marathon (42,195 km) et le semi-marathon (21.097 km).