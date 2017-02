Divers sportifs

Sport pour tous



La caravane nationale du sport pour tous, organisée par la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), fera escale dimanche prochain à El Kelaâ des Sraghna, pour sa 9è étape, a indiqué mardi l'instance sportive nationale.

Marquée par une programmation riche en faveur des différentes catégories sociales, cette étape comprendra plusieurs activités sportives, notamment des matchs de football, de basket-ball, de handball, de rugby, une compétition de pétanque, des épreuves de marche, d'arts martiaux, de jeux traditionnels, ainsi que d'autres activités au profit des personnes à besoins spécifiques, a précisé la FRMSPT.

Cet événement, dont les compétitions se dérouleront à la salle couverte et aux terrains de proximité d'El Kelaâ des Sraghna, cible en premier lieu les habitants de la ville et ses alentours, a ajouté la même source. La Caravane nationale du sport pour tous, qui a fait depuis le 20 novembre dernier huit escales constitue l'un des axes majeurs d'un programme riche et varié de la FRMSPT qui recèle pas moins de 70 manifestations sportives réparties sur tout le Royaume, et dont l'objectif est de promouvoir la culture de la pratique sportive auprès des différentes souches sociales.



Tir sportif



Le tireur marocain Driss Hafari a remporté la médaille d'or aux épreuves de trap dans le cadre du Grand Prix de l'Emir de l'Etat du Koweït, Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, de tir sportif, disputé du 28 janvier au 2 février, rapporte la Fédération Royale marocaine de tir sportif. Hafari, champion du Maroc 2015 chez les juniors, a offert au Maroc sa première médaille d'or dans cette édition en devançant deux Koweïtiens. Les couleurs nationales sont représentée lors de cette édition par huit sportifs engagés aux épreuves de trap, double trap et skeet. Le Grand Prix met en lice 600 tireurs de 47 nations.