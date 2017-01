Divers sportifs

Athlétisme



Des athlètes de haut niveau sont attendus le 5 mars prochain à Rabat pour prendre part à la 3e édition du Marathon international de la capitale.

La première édition du Marathon international de Rabat, tenue en avril 2015, a connu la participation de 7.000 athlètes de 13 pays, contre 10.000 en 2016.

La nouveauté de cette édition sera la programmation d'une course de 11 km pour les amateurs, outre les deux boucles du parcours pour le marathon (42,195 km) et le semi-marathon (21,097 km).



Boxe française



Les moyens de développer la boxe française ont été au centre des récents entretiens entre le président de la Fédération Royale marocaine de kick boxing, muay thai, savate et sport assimilés, Abdelkrim Hilali, et le président de la Confédération africaine de savate, Ali Adji.

Ces entretiens ont été marqués par la conclusion d'un protocole de coopération entre les deux instances qui prévoit l'organisation d'une série de compétitions pour développer la discipline, indique la Fédération marocaine dans un communiqué.



Ski



La Fédération Royale marocaine de ski et montagne (FRMSM) a procédé à l'examen du programme de la saison 2016-2017, lors de son assemblée générale ordinaire annuelle au titre des saisons sportives 2015 et 2016, tenue samedi à Casablanca.

Cette réunion à laquelle ont pris part notamment des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports et des présidents des Ligues régionales et des clubs, a été également marquée par l'approbation des rapports moral et financier au titre des saisons 2015 et 2016.

S'exprimant à cette occasion, le président de la FRMSM, Abdenbi Lerhenane a fait savoir que le programme mis en place par la Fédération pour la saison sportive 2016-2017 comprend plusieurs activités notamment celles relatives au ski au profit de l'équipe nationale (A) qui participe actuellement aux compétitions organisées au Kazakhstan ainsi que l'équipe (B) en stage au Pakistan dans le cadre des préparatifs aux éliminatoires des prochaines compétitions olympiques.

S'agissant des plans stratégiques pour la période 2014-2018, le secrétaire général de la Fédération, Tarek Fettah, a indiqué que la FRMSM a acquis des équipements sportifs de ski pour les distribuer à des associations et clubs de cette discipline, ajoutant que le taux de réalisation des travaux au niveau du Centre d'accueil de l'Oukaiemden a dépassé les 2/3.